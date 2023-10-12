وظائف خالية للشباب في وزارتين.. الحق قدم

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن الوظائف الخالية .. أعلنت وزارة الشباب والرياضة، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن توافر بعض الوظائف للخريجين في إحدى الشركات التي تطلب للتعيين عددا من الأشخاص مع توافر بعض الشروط التي تؤهلهم للحصول على فرص العمل المتاحة.

تفاصيل الوظائف المتاحة

تفاصيل الوظائف المتاحة وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظائف من وزارة الشباب والرياضة

موظف خدمة عملاء ( قطاع البنوك)، بحسب بيان وزارة الشباب والرياضة.

مكان العمل: أسيوط

متطلبات وشروط الوظيفة

الحصول على مؤهل عال

الحد الأقصى للسنة 29 سنة

تقديم موقف واضح من التجنيد

يشترط التفرغ التام

المميزات والحقوق الخاصة بالوظيفة



العمل داخل البنك ويوجد فرصة للتعيين في البنك بشكل مباشر

الراتب الإجمالى : 8500 جنيه

عدد ساعات العمل 9 ساعات

عدد 2 يوم إجازة في الأسبوع

تأمينات طبية واجتماعية

للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية: https://forms.office.com/r/wk5ib3esme

للمزيد من الوظائف يمكن زيارة موقع توظيف مصر.

الوظائف الخالية بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

– أمين عهدة قمح «دبلوم متوسط ويفضل دبلوم زراعي». – وزان «دبلوم متوسط وحاصل على رخصة وزن سارية». – مندوب أمن «دبلوم متوسط». – فني كهرباء «دبلوم صناعى قسم كهرباء». – فني ميكانيكا «دبلوم صناعى قسم ميكانيكا». – أخصائي زراعي «بكالوريوس زراعة». – مهندس كهرباء «بكالوريوس هندسة كهربائية – خريج جامعة حكومية بتقدير جيد جدا». – مهندس ميكانيكا «بكالوريوس هندسة ميكانيكية – خريج جامعة حكومية بتقدير جيد جدا». – فني زراعي «دبلوم زراعي».

وظائف

كيفية التقديم بالوظائف الخالية بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

التقديم للوظائف متاح عبر موقع الشركة الرسمي على الرابط www.ehcss.com

ميعاد التقديم بالوظائف الخالية بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

التقديم على الوظائف متاح من اليوم الأحد 8 أكتوبر وحتى 25 أكتوبر الجاري.

المحافظات المتاح بها الوظائف الخالية بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين



– أسيوط – سوهاج – قنا – أسوان – الوادي الجديد – الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا

شروط التقديم للوظائف الخالية بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

– أن يكون من أبناء المحافظات المتاح بها الوظائف. – اجتياز الاختبارات الخاصة لكل وظيفة. – لا يزيد سن المتقدم عن 30 عاما في 1-1-2024.