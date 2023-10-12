عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وظائف خالية للشباب في وزارتين.. الحق قدم

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن الوظائف الخالية .. أعلنت وزارة الشباب والرياضة، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن توافر بعض الوظائف للخريجين في إحدى الشركات التي تطلب للتعيين عددا من الأشخاص مع توافر بعض الشروط التي تؤهلهم للحصول على فرص العمل المتاحة.

تفاصيل الوظائف المتاحة

تفاصيل الوظائف المتاحة وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظائف من وزارة الشباب والرياضة
موظف خدمة عملاء ( قطاع البنوك)، بحسب بيان وزارة الشباب والرياضة.

مكان العمل: أسيوط

متطلبات وشروط الوظيفة
الحصول على مؤهل عال

الحد الأقصى للسنة 29 سنة

تقديم موقف واضح من التجنيد

يشترط التفرغ التام

المميزات والحقوق الخاصة بالوظيفة


العمل داخل البنك ويوجد فرصة للتعيين في البنك بشكل مباشر

الراتب الإجمالى : 8500 جنيه

عدد ساعات العمل 9 ساعات

عدد 2 يوم إجازة في الأسبوع

تأمينات طبية واجتماعية

للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية: https://forms.office.com/r/wk5ib3esme

للمزيد من الوظائف يمكن زيارة موقع توظيف مصر.

الوظائف الخالية بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

  1. – أمين عهدة قمح «دبلوم متوسط ويفضل دبلوم زراعي».
  2. – وزان «دبلوم متوسط وحاصل على رخصة وزن سارية».
  3. – مندوب أمن «دبلوم متوسط».
  4. – فني كهرباء «دبلوم صناعى قسم كهرباء».
  5. – فني ميكانيكا «دبلوم صناعى قسم ميكانيكا».
  6. – أخصائي زراعي «بكالوريوس زراعة».
  7. – مهندس كهرباء «بكالوريوس هندسة كهربائية – خريج جامعة حكومية بتقدير جيد جدا».
  8. – مهندس ميكانيكا «بكالوريوس هندسة ميكانيكية – خريج جامعة حكومية بتقدير جيد جدا».
  9. – فني زراعي «دبلوم زراعي».

 

وظائف

كيفية التقديم بالوظائف الخالية بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

 التقديم للوظائف متاح عبر موقع الشركة الرسمي على الرابط  www.ehcss.com

ميعاد التقديم بالوظائف الخالية بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

التقديم على الوظائف متاح من اليوم الأحد 8 أكتوبر وحتى 25 أكتوبر الجاري.

المحافظات المتاح بها الوظائف الخالية بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين
 

  1. – أسيوط
  2. – سوهاج
  3. – قنا
  4. – أسوان
  5. – الوادي الجديد
  6. – الجيزة
  7. – الفيوم
  8. – بني سويف
  9. – المنيا

شروط التقديم للوظائف الخالية بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

 

  1. – أن يكون من أبناء المحافظات المتاح بها الوظائف.
  2. – اجتياز الاختبارات الخاصة لكل وظيفة.
  3. – لا يزيد سن المتقدم عن 30 عاما في 1-1-2024.
وظائف

 

 

التواصل الإجتماعي فيس بوك الشركة المصرية القابضة للصوامع الشباب والرياضة موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وزارة التموين والتجارة الداخلية الوظائف الخالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تحذير آرسنال لـ النني بسبب فلسطين|رد فعل مفاجئ من مصطفى محمد

بعد تحذير النادي له بسبب فلسطين | النني يتحدى أرسنال بتصرف صادم

بعد استبعاده من منتخب مصر.. مفاجأة بشأن إصابة إمام عاشور

حدث في الأهلي| الخطيب يعتذر.. بيراميدز يصدم "الأحمر".. ونجم شاب يوقع عقد احتراف

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

مجموعة مصر في أمم إفريقيا 2023.. الفراعنة يصطدمون بغانا

ماتكلمنيش لوهتقول كدة.. رسالة جديدة من نجل هاني الناظر

أمريكا توجه ضربة قوية لـ إيران.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

دعاء يوم عرفة للزواج والرزق .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويقضي حوائجك

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

توريد 197 ألف طن قمح لصوامع وشون الغربية بنسبة 97.2% من المستهدف

وتستمر قاطرة البناء والتنمية.. الإنتاج الحربي 9 سنوات من الإنجازات تحت قيادة الرئيس السيسي

إعلان نتائج دور مايو 2023 للدراسات العليا للدبلومات بحقوق عين شمس

تكبيرات عيد الأضحى 2023 .. الإفتاء توضح صيغتها ووقتها

وسط دهشة الجميع.. خالد الجندي: مسيحي يحصل على دبلومة في الفقه المقارن

ترشيحاتنا

أحمق .. ترامب ينتقد نتنياهو ويمدح حركة حماس: ما القصة؟

تعرضت لخطر رهيب..صغيرة دخنت سيجارة الإلكترونية خلسة

لبحث ملف غزة .. وزير خارجية إيران يصل لبنان

نجم الزمالك السابق يهاجم فيتوريا بسبب تشكيل المنتخب أمام زامبيا

أحمد أبو عبلة يرحل عن الجهاز الطبي لفريق فيوتشر | تفاصيل

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي: مصر لن تترك الفلسطينيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كله شراشيب.. سعر خرافي لفستان رانيا يوسف يثير السوشيال ميديا

مصر في مأزق| المنتخب الوطني يواجه غانا.. تفاصيل قرعة أمم إفريقيا 2023

لا تشتريه.. شاهد أشكال السمك السام المباع بالأسواق

أحلى من العروسة .. والدة زوجة تامر عاشور تشعل السوشيال ميديا بجمالها

فيديو

اعتدى عليها بسلاح ابيض..الداخلية تكشف تفاصيل تعدى جزار على زوجته بالمقطم

تحركات مصرية لإغاثة غزة.. ماذا يحدث؟!

أزمة في اتحاد الكرة .. مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة | فيديوجراف

مفاجأة في أسعار الأرز والسكر خلال أيام | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ