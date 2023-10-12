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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مستشار بالأكاديمية العسكرية: مصر تتعامل مع التحديات بمنتهى الحكمة.. فيديو

اللواء محمد زكي
اللواء محمد زكي

أشاد اللواء محمد زكي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، بكلمة الرئيس السيسي خلال حفل تخرج الكليات العسكرية.

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وقال اللواء محمد زكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إن سي"، على قناة "دي ام سي": "مصر تتعرض لتحديات كبيرة لدرجة المخاطر، لكن بالرغم من ذلك الرئيس السيسي أكد أن مصر تتعامل بمنتهى الحكمة".

وأضاف: "إذا كانت الحرب للإبادة أو ازالة قضية ما ففي هذه الحالة لا تكون حربا إنما تكون إبادة لأن الحرب لها أخلاقياتها".

وأشار اللواء محمد زكي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية،: "ما يحدث من فلسطين حاليا هو شيء في منتهى القسوة للشعب الفلسطيني".

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