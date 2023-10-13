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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن .. تراجع بهاء الدين محمد عن الاعتزال وكارول سماحة تتعرض للتحرش

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها راجع بهاء الدين محمد عن الاعتزال وكارول سماحة تتعرض للتحرش. 

 

الشاعر بهاء الدين محمد يتراجع عن الاعتزال: كانت لحظة تقيلة على قلبي

أعلن الشاعر بهاء الدين محمد تراجعه عن الاعتزال بعد حوالي أسبوع من نشر هذا القرار عبر حسابه على موقع فيسبوك، وسط صدمة ورفض من محبيه. 

 

مكنتش فاهمة.. كارول سماحة تكشف عن تعرضها للتحرش مرتين

كشفت الفنانة كارول سماحة عن تعرضها لواقعتي تحرش مرتين في حياتها، وهي في السنة السابعة والحادية عشر، وكانت في البداية غير متفهمة للأمر، ولكن في المرة الثانية دفعتها غريزتها للشعور بما يحدث. 

 

أحدهما رضيع .. ابنا نسمة محجوب يرافقانها في عزاء والدها | شاهد

استقبلت الفنانة نسمة محجوب عزاء والدها مساء الخميس، وسط حضور عدد من مشاهير الفن والإعلام على رأسهم أشرف زكي ومنى الشاذلي وساندي، محسن محي الدين وغيرهم. 

 

بسبب آمبر هيرد.. إيلون ماسك هدد بحرق موقع تصوير Aquaman| القصة الكاملة

انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن وقوع أزمات في موقع تصوير الجزء الثاني من فيلم Aquaman، الذي يقوم ببطولته جيسون موموا، وبشكل غريب استطاعت آمبر هيرد الاحتفاظ بدورها بعد انتهاء أزمتها مع جوني ديب وسط تكهنات عديدة بطردها من فريق العمل. 

 

حافية القدمين .. هدى الإتربي تثير ضجة بإطلالة جريئة

خطفت الفنانة هدي الإتربي انظار متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بصورة جديدة لها.
 

الشاعر بهاء الدين محمد الأخبار المحلية والعالمية Aquaman الفنانة كارول سماحة الفنانة نسمة محجوب

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