نشرة الفن .. تراجع بهاء الدين محمد عن الاعتزال وكارول سماحة تتعرض للتحرش

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها راجع بهاء الدين محمد عن الاعتزال وكارول سماحة تتعرض للتحرش.

أعلن الشاعر بهاء الدين محمد تراجعه عن الاعتزال بعد حوالي أسبوع من نشر هذا القرار عبر حسابه على موقع فيسبوك، وسط صدمة ورفض من محبيه.

كشفت الفنانة كارول سماحة عن تعرضها لواقعتي تحرش مرتين في حياتها، وهي في السنة السابعة والحادية عشر، وكانت في البداية غير متفهمة للأمر، ولكن في المرة الثانية دفعتها غريزتها للشعور بما يحدث.

استقبلت الفنانة نسمة محجوب عزاء والدها مساء الخميس، وسط حضور عدد من مشاهير الفن والإعلام على رأسهم أشرف زكي ومنى الشاذلي وساندي، محسن محي الدين وغيرهم.

انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن وقوع أزمات في موقع تصوير الجزء الثاني من فيلم Aquaman، الذي يقوم ببطولته جيسون موموا، وبشكل غريب استطاعت آمبر هيرد الاحتفاظ بدورها بعد انتهاء أزمتها مع جوني ديب وسط تكهنات عديدة بطردها من فريق العمل.

خطفت الفنانة هدي الإتربي انظار متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بصورة جديدة لها.

