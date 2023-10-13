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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصورة من الطفولة | ابنة عمرو دياب تحتفل بعيد ميلاد والدها

عمرو دياب
عمرو دياب

شاركت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب، متابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة نادرة لها من طفولتها تجمعها بوالدها، احتفالًا بعيد ميلاده.

وعلقت كنزي عمرو دياب على الصورة، قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا بابي".

عيد ميلاد الهضبة 

ويحتفل اليوم الهضبة عمرو دياب، بعيد ميلاده الـ 62، المتصدر على القمة منذ 40 عامًا ويلقبه جمهوره بالهضبة فهو من مواليد 11 أكتوبر 1961، ونستعرض فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة عمرو دياب..

 

نشأة عمرو دياب

ولد عمرو دياب  في مدينة بورسعيد بمحافظة بورسعيد.

وكان يعمل والده كرئيس للإنشاءات البحرية وبناء السفن في شركة قناة السويس.

 

وبعد حرب عام 1967، اضطرت السلطات المصرية إلى إخلاء سُكان محافظات القناة، فعادت عائلة عمرو دياب إلى قرية سنهوت بالشرقية حيث كانتتقيم عائلة والده.

 

بدايات عمرو دياب 

وكان أول ظهور إذاعي له عندما غنى النشيد الوطني المصري "بلادي بلادي" وأعجب محافظ بورسعيد بصوته.
 

في عام 1982، انتقل عمرو دياب إلى القاهرة وانضم إلى المعهد العالي للموسيقى العربية وحصل على درجة البكالوريوس.

في عام 1983، سجل أول أغنية له بعنوان "الزمن" (كلمات: هاني زكي، موسيقى: هاني شنودة)، وأصدر ألبومه الأول بعنوان "يا طريق" في نفس العام.

 

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IMG_٢٠٢٣١٠١٢_٠٩٢٣٥٦
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IMG_٢٠٢٣١٠١٢_٠٩٢٧١٤

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