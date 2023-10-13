استشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي بخان يونس جنوب قطاع غزة

قامت طواقم الإسعاف الفلسطينية، فجر اليوم الجمعة، بانتشال جثامين 10 شهداء فلسطينيين، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية بأن طيران الاحتلال الحربي قصف منزلا، دون إنذار، مما أدى إلى تدميره، وارتقاء 10 شهداء.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم عشرات الغارات الكثيفة والعنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركزت على شمال غرب مدينة غزة، وعلى شمال القطاع، كما قصفت مدفعية الاحتلال منطقتي رفح وخان يونس جنوب القطاع.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ يوم السبت الماضي، إلى 1537 شهيدا، ونحو 6612 جريحًا، وفقا لآخر تحديث صدر عن وزارة الصحة، الجمعة، مع توقع تزايد الأعداد مع دخول العدوان يومه السابع على التوالي.