واتساب يطلق واجهة جديدة محسنة لـ أندرويد

أطلق تطبيق التراسل الفوري المجانى الأشهر فى العالم واتساب واجهة المستخدم الجديدة مع الإصدار رقم 2.23.20.10 لأجهزة أندرويد.

وبحسب موقع “تك رادار” التقنى، يوفر whatsapp مع التحديث رقم 2.23.21.12 ميزة جديدة لإنشاء الأحداث كنظام تذكير مدمج بالمحادثات الجماعية.

بدأ التطبيق بالفعل فى طرح الواجهة المحسنة الجديدة، أظهرت لقطة شاشة “سكرين شوت” مسربة لواجهة المستخدم الجديدة أيقونات جديدة لتزويد المستخدمين بتجربة أحدث بمظهر أفضل.

يلتزم واتساب بتحسين واجهة المستخدم من خلال التحديث الجديد، لتوفير أفضل تجربة مميزة للمستخدمين، مع الحفاظ على واجهة التطبيق ولكن بشكل أحدث وسهل الاستخدام.

اذا كنت ترغب فى تجربة المميزات الجديدة يمكن ذلك من خلال تحميل تطبيق واتساب التجريبي لـ أندرويد وتثبيتها بشكل يدوى.

يذكر أن واتساب سيقدم وظيفة Chat Lock، أي قفل الدردشة التي تتيح للمستخدمين قفل محادثات بعينها من خلال بصمات الأصابع أو قفل الوجه أو كلمات المرور الخاصة بها.