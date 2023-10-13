عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

واتساب يطلق واجهة جديدة محسنة لـ أندرويد

whatsapp
whatsapp

أطلق تطبيق التراسل الفوري المجانى الأشهر فى العالم واتساب واجهة المستخدم الجديدة مع الإصدار رقم 2.23.20.10 لأجهزة أندرويد.

وبحسب موقع “تك رادار” التقنى، يوفر whatsapp مع التحديث رقم 2.23.21.12 ميزة جديدة لإنشاء الأحداث كنظام تذكير مدمج بالمحادثات الجماعية.

بدأ التطبيق بالفعل فى طرح الواجهة المحسنة الجديدة، أظهرت لقطة شاشة “سكرين شوت” مسربة لواجهة المستخدم الجديدة أيقونات جديدة لتزويد المستخدمين بتجربة أحدث بمظهر أفضل.

يلتزم واتساب بتحسين واجهة المستخدم من خلال التحديث الجديد، لتوفير أفضل تجربة مميزة للمستخدمين، مع الحفاظ على واجهة التطبيق ولكن بشكل أحدث وسهل الاستخدام.

اذا كنت ترغب فى تجربة المميزات الجديدة يمكن ذلك من خلال تحميل تطبيق واتساب التجريبي لـ أندرويد وتثبيتها بشكل يدوى.

يذكر أن واتساب سيقدم وظيفة Chat Lock، أي قفل الدردشة التي تتيح للمستخدمين قفل محادثات بعينها من خلال بصمات الأصابع أو قفل الوجه أو كلمات المرور الخاصة بها.

واتساب أندرويد Chat Lock WhatsApp تطبيق واتسآب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|هزة قوية في أسعار الذهب بعد قفزة الأمس وعيار 21 مفاجأة

الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية تبدأ تلقي أوراق المرشحين في اليوم التاسع

إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بضرورة تهجير سكان غزة إلى جنوب القطاع خلال يوم

14 درجة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وأمطار على هذه المناطق

بيان عاجل من الإمارات بشأن وصول طائرة أمريكية أراضيها دعمًا لإسرائيل

إطلالة ناعمة .. زوجة نجم الأهلي تلفت الأنظار بجمالها

أسعار الذهب تشهد تحركات ومفاجأة بعيار 21.. تفاصيل

ارتفاع قوي في سعر الذهب اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023

موضوعات متعلقة

threads تكشف رسميًا عن زر تعديل المنشورات مجانا

تحديث جديد من أبل لإصلاح ثغرتين في الأجهزة القديمة

أخبار التكنولوجيا|يوتيوب يحظر مستخدمي متصفح مايكروسوفت إيدج.. هواوي تخطط لمضاعفة مبيعات الهواتف فى 2024

يوتيوب يحظر مستخدمي متصفح مايكروسوفت إيدج

هواوي تخطط لمضاعفة مبيعات هواتفها الذكية فى 2024

ميزة جديدة من واتساب في مجموعات الدردشة

مايكروسوفت تنهي الدعم لنظام ويندوز شهير

أخبار التكنولوجيا|الصدام يحتدم بين إيلون ماسك والاتحاد الأوروبي بسبب حماس وإسرائيل.. وكيف سقطت منظومة الدفاع الإسرائيلية بطائرات شراعية وشبكة 2G

ترشيحاتنا

مليون شخص ليس لهم مكان آمن.. اليونيسيف تنتفض من أجل أطفال غزة

فخر العرب.. محمد صلاح ثاني أفضل لاعب في العالم هذا الموسم| شاهد

غزة ردا على الاحتلال: شعبنا متمسك بالبقاء في أرضه ولن نترك بيوتنا

عميدة ألسن عين شمس: كليتنا قلعة تنتج كوادر متخصصة في اللغات وتطلقهم لخدمة الوطن

الاحتلال الإسرائيلي يطلق صاروخين على جنوب لبنان

الطماطم رخصت .. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 13-10-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. زوجة تامر عاشور تخطف الأنظار في أول ظهور بعد الزواج

طريقة عمل البيتزا السريعة.. بمذاق لا يقاوم

أب يخلع ملابسه ويقف بقميص حريمي في اجتماع المدرسة.. ما القصة؟| صور

بملابس على الموضة| هيدي كرم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فيديو

مقطع فيديو لطفل فلسطيني رضيع يفطر القلوب ..شاهد

مقطع فيديو لسيدة تقوم بكسر بلاط الحمام لسبب غير متوقع .. شاهد

أحمق .. ترامب ينتقد نتنياهو ويمدح حركة حماس: ما القصة؟

تعرضت لخطر رهيب..صغيرة دخنت سيجارة الإلكترونية خلسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ