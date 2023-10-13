فخر العرب.. محمد صلاح ثاني أفضل لاعب في العالم هذا الموسم| شاهد

كشف موقع "90 min" الإنجليزي، عن قائمة أفضل لاعبي كرة القدم وأكثرهم تألقًا في العالم خلال الأشهر القليلة الأولى من الموسم.



وجاء النجم الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب فريق ريال مدريد في المركز الأول، وحل النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول في المركز الثاني، متفوقا على منافسه في الدوري الإنجليزي إيرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع.



ورغم انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الدوري السعودي عبر بوابة النصر إلا أنه حل في المركز العاشر، كما تواجد ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي في المركز الخامس عشر.



وجاءت قائمة أفضل 10 لاعبين كالتالي:



1- جود بيلينجهام

2- محمد صلاح

3- لاوتارو مارتينيز

4- إيرلينج هالاند

5- كيليان مبابي

6- رودري

7- هاري كين

8- سيرهو جيراسي

9- سانتياجو خيمنيز

10- كربستيانو رونالدو