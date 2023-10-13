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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.. فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

عرض برنامج صبحنا مصري، المذاع على التليفزيون المصري، تقرير عن حالة الجو، وجاء أن خبراء الأرصاد يتوقعون أن هناك طقس مائل للحراة على الوجه البحري، ومعتدل على المناطق الشمالية، وأنه سيكون لطيف ليلا، ولكن هناك شبورة في الساعات الصباحية.

وأوضحت القناة أن هناك فرص لـ سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشرقية، وشمال الوجه البحري، وسيكون هناك نشاط لـ الرياح.

وعرضت القناة بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم: 

العظمى الصغرى
القاهرة 30 22
العاصمة الإدارية 30 21
6 أكتوبر 31 21
بنهــــا 30 22
دمنهور 29 21
وادي النطرون 31 22
كفر الشيخ 29 21
المنصورة 29 22
الزقازيق 30 22
شبين الكوم 30 21
طنطا 29 21
دمياط 28 22
بورسعيد 28 22
الإسماعيلية 30 20
السويس 31 21
العريش 29 20
رفح 29 21
رأس سدر 33 23
نخل 30 16
كاترين 25 16
الطور 28 22
طابا 31 24
شرم الشيخ 34 26
الإسكندرية 27 21
العلمين الجديدة 26 21
مطروح 27 20
السلوم 26 18
سيوة 30 17
رأس غارب 32 25
الغردقة 33 25
سفاجا 32 25
مرسى علم 33 26
شلاتين 34 25
حلايب 32 26
أبو رماد 33 25
رأس حدربة 31 26
الفيوم 30 19
بني سويف 31 19
المنيا 32 18
أسيوط 31 18
سوهاج 34 21
قنا 34 22
الأقصر 35 23
أسوان 35 24
الوادي الجديد 33 20
أبوسمبل 35 25
 

 

 

حالة الجو الأرصاد خبراء الأرصاد الامطار سقوط الأمطار الخفيفة

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