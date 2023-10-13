فرصة للانتقام.. مدرب جامبيا يتوعد هذا المنتخب في مجموعة الموت بأمم إفريقيا

علق توم سانتفيت، المدير الفني لمنتخب جامبيا، على وقوع منتخب بلاده في المجموعة الأصعب في بطولة أمم إفريقيا 2023.

وأسفرت قرعة بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت بمدينة أبيدجان الإيفوارية، أمس الخميس، عن وقوع منتخب جامبيا في مجموعة نارية بجانب منتخبات السنغال والكاميرون وغينيا وجامبيا.

وقال مدرب جامبيا في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف":" نحن في أصعب مجموعة في المنافسة مع أبطال أفريقيا".



وأضاف:" سيكون اللاعبون أكثر تحفيزًا للأداء، لدينا أيضًا الكاميرون، التي أقصتنا في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة،!سنذهب إلى تكون فرصة عظيمة للانتقام".

وتقام البطولة في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2023.