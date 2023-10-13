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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمم إفريقيا 2024.. موزمبيق تمنح منتخب مصر 3 ألقاب قارية

مباراة منتخب مصر
مباراة منتخب مصر وزامبيا

تغلب منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على نظيره منتخب زامبيا بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم وديا ضمن استعدادات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 وتصفيات كأس العالم 2026.

 

سجل حمدي فتحي لاعب منتخب مصر الوطني هدف اللقاء الوحيد عن طريق رأسية مررها له أحمد سيد زيزو في الدقيقة 94.

 

ويلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا نظيره منتخب الجزائر يوم الإثنين المقبل فى الإمارات فى ثاني وديات الفراعنة الكبار خلال الأجندة الدولية.

 

وأسفرت مراسم قرعة بطولة كأس أمم افريقيا عن وقوع منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا فى المجموعة الثانية رفقة منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

وأوقعت القرعة منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مع نظيره منتخب موزمبيق في كأس أمم أفريقيا في 3 نسخ سابقة كانت بمثابة وش السعد على الفراعنة الكبار.

وتوج منتخب مصر الوطني خلال الثلاث نسخ التي أوقعته القرعة حينها بنظيره منتخب موزمبيق بلقب بطولة كأس امم افريقيا فى وقت سابق.

وشهدت الثلاث مباريات التي جمعت بين منتخب مصر ونظيره منتخب موزمبيق في البطولات الثلاث التي توج بلقبها الفراعنة الكبار فى وقت سابق كانوا بنفس النتيجة وفاز خلالها الفراعنة الكبار 2-0

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وجاءت البطولات التي توج بها منتخب مصر الوطني بلق كأس أمم افريقيا وفاز خلالها الفراعنة على نظيره منتخب موزمبيق على النحو التالي: 

 

استضافت القاهرة بطولة كأس أمم افريقيا عام 1986 وتغلب خلالها منتخب مصر على نظيره منتخب موزمبيق في دور المجموعات 2-0 بأقدام طاهر أبوزيد وتوج الفراعنة الكبار بلقب البطولة في النهاية.

 

في نسخة عام 1998 من بطولة كأس أمم افريقيا التي استضافتها بوركينا فاسو فاز منتخب مصر الوطني على نظيره منتخب موزمبيق في دور المجموعات بنتيجة 2-0 بأقدام حسام حسن وتوج الفراعنة الكبار بلقب البطولة في النهاية. 

 

في نسخة 2010 التي أقيمت في غانا تغلب منتخب مصر الوطني على نظيره منتخب موزمبيق في دور المجموعات 2-0 بأقدام محمد ناجي جدو وتوج الفراعنة الكبار بلقب البطولة في النهاية. 

وفى نسخة 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار يفتتح منتخب مصر الوطني مبارياته ضمن منافسات دور المجموعات بمواجهة نظيره منتخب موزمبيق. 

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