سمير فرج: مصر أول دولة تولت ملف القضية الفلسطينية

أكد اللواء سمير فرج، المفكر والخبير الاستراتيجي ومدير الشئون المعنوية الأسبق، أنه كان سعيدا أثناء تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية، موضحًا أن ما تم مشاهدته أمس يؤكد أن القوات المسلحة على أتم الاستعداد لتأمين حدودها.



وأضاف المفكر والخبير الاستراتيجي ومدير الشئون المعنوية الأسبق، خلال مداخلة ببرنامج صباحنا مصري، أن الرئيس خلال كلمته بالكلية الحربية قال إن مصر تدعم القضية الفلسطينية، وأن مصر أكبر دولة قدمت الدعم لـ القضية الفلسطينية.



وتابع أن مصر أيضًا أول دولة تولت ملف القضية الفلسطينية من بداية فترة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ومن يومها والدولة المصرية تحملت الكثير بسبب القضية الفلسطينية.

