نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة التنمية المحلية.. إنفوجراف

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 56 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 6 وحتى 13 أكتوبر الجاري، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

*الجمعة 6 أكتوبر*

تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة حالة الطقس وسوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها محافظة مطروح، حيث أشار التقرير إلي سقوط أمطار من متوسطة الي شديدة علي عدة مدن ومناطق بمحافظة مطروح مساء يوم الأربعاء الموافق 4/10/2023 وهي وادي إسماعيل بالكيلو 4 ووادي الرمل والخروبة والقصر وسوق ليبيا واستمرت أعمال رفع تجمعات المياه ومحاولة السيطرة علي الأزمة حتي يوم الخميس، كما تم إنشاء حواجز ترابيه بطريق السلوم مسار سير وادي الخروبة الي البحر، كما أوضح التقرير عدم تأثير وادي إسماعيل بالكيلو 4 وبداية انخفاض منسوب المياه بالسد، وفي مدينة النجيلة تم عمل فتحات في الرصيف والجزيرة الوسطي لتصريف المياه وتسيير حركة المرور.

*السبت 7 أكتوبر*

أعلن وزير التنمية المحلية، عن مشاركة الوزارة بجناح في معرض " تراثنا 2023 " للحرف اليدوية والتراثية والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 8 لـ 14 أكتوبر الجاري من 11 صباحاً لـ 10 مساءً بمركز مصر للمعارض الدولية، مشيرًا إلي أن جناح الوزارة في معرض " تراثنا " يتضمن منتجات لعدد من التكتلات الاقتصادية بمحافظتي قنا وسوهاج تتمثل في 40 ورشة و37 عارض من تكتلات الفركة والفخار في محافظة قنا والنسيج والتلي بمحافظة سوهاج حيث يبلغ نصف العارضين سيدات في إطار جهود الحكومة لتمكين المرأة في كافة المجالات.

كما أعلن اللواء هشام آمنة، انطلاق الأسبوع التاسع من الخطة التدريبية الجديدة لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام 2023/2024 يوم الأحد الموافق 8/10/2023 بتنفيذ ٥ دورات تدريبية يستفيد منها ١٨٠ متدربا بمركز سقارة وهي: دورة إدارة المؤسسة باستخدام أسلوب الكايزن للتطوير المؤسسي والجودة والقضاء علي الفساد، ودورة مجمعة لمراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة والمحافظات، ودورة إدماج المواطنين فى عملية التخطيط والمتابعة، ودورة برنامج إدارة المشروعات PMP والاجايل، فيما تستمر دورة شبكات المعلومات ونظم التأمين والأمن السيبراني للأسبوع الثاني على التوالي.

*الإثنين 9 أكتوبر*

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس مع جميع المحافظين وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص الانتهاء من جاهزية جميع مراكز الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمحافظات وربطها بالمركز الرئيسي وكذا مراجعة موقف المعدات المستخدمة في إدارة الأزمات والطوارئ والكوارث من خلال رفع كفاءة تلك المعدات وعمل الصيانة اللازمة وفقاً للإمكانيات المتاحة بالمحافظات بالتعاون مع الشركات الموجودة على أرض المحافظة لتكون قادرة على إدارة الأعمال بكفاءة عالية وبشكل فعال .

كما شارك وزير التنمية المحلية، في اجتماع المجلس القومي للسكان برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث أكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن القضية السُكانية أحد أهم القضايا التي تحظى بأولوية متقدمة على أجندة الدولة المصرية، لاسيما في ظل ما تفرضه الزيادة السكانية من ضغوط على موارد الدولة والتي تعدُ محدودة وبخاصة المياه.

*الثلاثاء 10 أكتوبر*

أكد وزير التنمية المحلية، أن جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في معرض " تراثنا 2023 " للحرف اليدوية والتراثية شهد إقبالًا كبيراً من المواطنين رواد المعرض خلال أول يومين للمعرض، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 8 لـ 14 أكتوبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية، حيث استقبل جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي يحتوي على عدد ٣٧ عارضًا من ٤٠ ورشة بين تكتلات الفركا والفخار بقنا والنسيج والتلي بسوهاج العديد من الزوار الذين تنوعوا بين أصحاب محلات وجاليريهات وتجار جملة من محافظات القاهرة والإسكندرية والأقصر وهيئة التعاون الدولي اليابانية ( چايكا) JAICA بالإضافة لعدد من الإعلاميين.

كما شارك اللواء هشام آمنة في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي رقم 260 في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسته الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي أكد خلاله رئيس مجلس الوزراء، علي أهمية "مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية" التي تم التوافق عليها بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، ودورها في توفير السلع الأساسية بنسب تخفيض في أسعارها تتراوح من 15 إلى 25%، وذلك تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع، وفي هذا الصدد كلف مدبولي الوزراء المعنيين والمحافظين والجهات الرقابية بالمتابعة المستمرة والدورية لمختلف جوانب تنفيذ المبادرة، وبما يضمن نجاحها، ويسهم في تخفيض أسعار السلع، وصولا لاستقرار الأسواق.

*الأربعاء ١١ أكتوبر*

شارك وزير التنمية المحلية مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة إلى محافظة الإسكندرية لتفقد وافتتاح عددٍ من المشروعات، والتي استهلها بافتتاح المتحف اليوناني الروماني بعد الترميم، وتطوير المنطقة المحيطة، كما تابع رئيس الوزراء عمل منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، ومن أمام ديوان عام المحافظة، شهد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه اصطفافاً للمُعدات وسيارات الخدمات الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات بالإسكندرية، كما استعرض نماذج من المعدات والسيارات الحديثة التي تم ضمها مؤخراً للعمل بالإسكندرية، كما استمع إلى شرحٍ حول الخدمات المختلفة التي تقوم بها الشركة المسئولة عن تشغيل المنظومة.

*الخميس 12 أكتوبر*

تلقي اللواء هشام آمنة، تقريراً عن متابعة جهود مبادرة "سند الخير" والتي أطلقتها الوزارة في 31 مارس 2022 وحتى نهاية الأسبوع الماضي، والتي استمرت على مدار ٧٦ أسبوعاً، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى في 16 محافظة كمرحلة أولى، مؤكدًا أن حجم مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها وحتى الآن وصل إلى أكثر من ٣٧٥ مليون جنيه، مشيراً إلى أن المبادرة شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء السلع خلال أسبوعها الـ ٧٦، حيث بلغ حجم المبيعات فيه ما يقرب من ٣,٥ مليون جنيه.

احتفل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، بتخرج 144 متدربا اجتازوا 4 دورات تدريبية وذلك في ختام فعاليات الأسبوع التدريبي التاسع من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات، وتتضمن تلك الدورات دورة إدارة المؤسسة باستخدام أسلوب الكايزن للتطوير المؤسسي والجودة والقضاء علي الفساد، ودورة مجمعة لمراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة والمحافظات بالتنسيق مع وزارة الدفاع ومركز إدارة الأزمات بالوزارة، بالإضافة إلى دورة إدماج المواطنين فى عملية التخطيط والمتابعة، ودورة شبكات المعلومات ونظم التأمين والأمن السيبراني .

كما قامت وزارة التنمية المحلية ( مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ) بالتعاون مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بعقد الدورة التدريبية التأهيلية الرابعة والخامسة والسادسة للعناصر الحكومية العاملة بمراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في عدد من المحافظات منها ( بنى سويف - قنا- أسوان - شمال سيناء - الوادي الجديد- الاسكندرية -البحيرة -سوهاج -اسيوط -كفر الشيخ -المنيا - الشرقية -دمياط - الاسماعيلية ) بالإضافة إلى العاملين بوزارة التنمية المحلية والمخطط انضمامهم إلى مركز سيطرة الوزارة الجاري الانتهاء منه بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وذلك لتصبح تلك العناصر مؤهلة ومدربة على التعامل بسرعة ودقة مع كافة أنواع الأحداث المختلفة بما ينعكس بشكل إيجابي على الخدمات المقدمة للمواطنين .

*الجمعة 13 أكتوبر*

عقد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع البنك الدولي، ورشة عمل حول "آلية التعامل مع الاعلانات وأماكن الانتظار بمحافظات (سوهاج – قنا – أسيوط – المنيا)" وذلك بحضور مسئولى الإعلانات وأماكن الانتظار على مستوي اللجان المشكلة بالدواوين العموم وممثلين للمراكز والاحياء بالمحافظات الأربعة، حيث أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن دعم المحافظات وتمكينها من إدارة عملية التنمية من خلال تنمية وتطوير مواردها الذاتية وتحديد الرسوم والموارد التي تحصلها يقع على أولويات خطة عمل وزارة التنمية المحلية بهدف تحقيق تحول تدريجي نحو اللامركزية المالية.

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