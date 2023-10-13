ماليزيا تشيد بدور مصر المهم في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لـ غزة

أشادت وزارة الخارجية الماليزية بدور مصر المهم في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وإغاثة الفلسطينيين في غزة وتشيد ماليزيا بالدور الهام الذي تلعبه مصر في تيسير التوصيل الآمن والناجح للمساعدات الإنسانية والإغاثة للفلسطينيين في غزة عبر الحدود بين رفح وغزة.



وقالت الخارجية الماليزية في بيان لها: إن توفير قناة دون عوائق للإمدادات الإنسانية وإمدادات الإغاثة أمر بالغ الأهمية لتمكين الفلسطينيين من البقاء على قيد الحياة والذين يواجهون حاليًا نقصًا كبيرًا في الضروريات الأساسية بسبب الحصار الشامل الذي يفرضه النظام الإسرائيلي.

وكررت ماليزيا دعوات مصر لحث إسرائيل على الوقف الفوري للهجمات على بوابة صلاح الدين على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، بحيث يمكن توصيل الإمدادات الإنسانية على الفور إلى المتضررين في غزة من أجل إنسانية. وماليزيا على استعداد للانضمام إلى الجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة الإمدادات بتسهيل كامل من الحكومة المصرية عبر معبر رفح-غزة عبور نقاط التفتيش.

