رداً على تهجير أهالي غزة.. المقاومة الفلسطينية تعلن قصف مطار بن جوريون

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية كتائب القسام ، اليوم الجمعة، قصف مطار "بن غوريون" رداً على التهجير واستهداف المدنيين.

ورفضت المقاومة الفلسطينية الأستجابة لأوامر الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وقالت المقاومة في بيان، إن 13 أسيراً قُتلوا في القصف الإسرائيلي على غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال البيان: «تعلن كتائب القسام مقتل 13 أسيراً من أسرى المعركة، بينهم أجانب في القصف الصهيوني المكثف على محافظتي الشمال وغزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث قُتل 6 منهم في محافظة الشمال في مكانين منفصلين، وقُتل 7 في محافظة غزة في 3 أماكن مختلفة طالها قصف العدو الهمجي».

وقالت الأمم المتحدة في وقت مبكر من اليوم الجمعة إن الجيش الإسرائيلي أبلغها بأن نحو 1.1 مليون فلسطيني في غزة يجب أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة، فضلا عن إجلاء موظفي المنظمة من هذه المنطقة.