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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لن يراه المصريون .. ننشر خريطة ظهور كسوف الشمس غدا ومدته

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، رئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء أن كسوف الشمس الحلقي المقرر حدوثه غدا لا يمكن رؤيته في مصر 

وكشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن الدول التي سوف يرى فيها أن كسوف الشمس الحلقي  هي: 

  • أجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية
  • المكسيك
  • كولومبيا
  • البرازيل
  • أمريكا الجنوبية
  • أمريكا الوسطى

كسوف جزئي

ويُمكن رؤية كسوف الشمس الحلقي ،  ككسوف جزئي وفقا لتصريحات الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في :

  • غرب قارة أفريقيا
  • أمريكا الشمالية
  • أمريكا الجنوبية
  • المحيط الباسفيكي
  • المحيط الأطلنطي
  • القارة القطبية الشمالية

مدة كسوف الشمس الحلقي

وأعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه سوف يستغرق كسوف الشمس الحلقي منذ بدايته وحتى نهايته 5 ساعات و52دقيقة تقريباً بينما يستغرق  الكسوف الحلقي 5 دقائق و 17.2 ثانية.

وعند ذروة كسوف الشمس الحلقي ، سوف يغطي قرص القمر حوالي 95.2% من كامل قرص الشمس ، مشيراً إلى أن ذروة كسوف الشمس الحلقي تتفق مع لحظة الاقتران التي تسبق ميلاد هلال شهر ربيع الآخر لعام 1445هـ والتي تكون في تمام الساعة 5:59:32 مساءً بالتوقيت العالمي (8:59:32 مساءً بتوقيت القاهرة).  عند هذه اللحظة تظهر الشمس كأنها حلقة من النار تحيط قرصاً أسود هو القمر.

ويحدث كسوف الشمس الحلقي عادة عندما يكون القمر في أوج مداره حول الأرض ، حيث يتيح ذلك مرور جزء من أشعة الشمس من حواف قرصه لتصل إلى الأرض.

جدير بالذكر أن كسوف الشمس الحلقي التالي سوف يحدث في 2 أكتوبر2024م ، وفيما يلي بيان شامل عن مراحل الكسوف للمناطق التي يرى فيها:

كسوف الشمس كسوف المعهد القومي للبحوث الفلكية الفلكية والجيوفيزيقية الشمس

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