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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأونروا: قطاع غزة يتحول إلى حفرة من الجحيم على وشك الانهيار

غزة
غزة

قالت وكالة جوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الجمعة، إن قطاع غزة ستتحول بسرعة إلى حفرة من الجحيم وهي على وشك الانهيار.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وكالة الأونروا، إنها ستنقل مركز عملياتها وموظفيها الدوليين إلى جنوب قطاع غزة، وذلك بعد التحذيرات الإسرائيلية بإخلاء القطاع ومغادرة السكان.

وأضافت الأونروا في بيان لها نشرته عبر صفحتها على منصة إكس، أنها تحث الاحتلال الإسرائيلي على حماية جميع المدنيين في ملاجئ الوكالة.

على جانب آخر، قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، إن الإخلاء الجماعي لسكان قطاع غزة إلى جنوب القطاع سيكون كارثيا.

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