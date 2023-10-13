خلال لقاء بلينكن.. الرئيس الفلسطيني: التهجير القصري لسكان غزة نكبة ثانية

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، بـ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة الأردنية عمان، خلال زيارة الأخير للمنطقة والتي شملت الاحتلال الإسرائيلي والأردن ومصر والإمارات والسعودية وقطر.

وبعد الاجتماع، قال الرئيس الفلسطيني لوزير الخارجية الأمريكي، إنه يجب السماح على الفور بممرات إنسانية إلى غزة، لافتا إلى أنه يجب وقف إرهاب المستعمرين ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف عباس أن التهجير الكامل والقصري لسكان قطاع غزة سيكون نكبة ثانية، ونرفضه بشدة.

وحذر الرئيس الفلسطيني من حدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة جراء توقف كافة الخدمات الإنسانية بسبب العدوان الإسرائيلي.

ولفت الرئيس الفلسطيني إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، مؤكدا على سياسة منظمة التحرير التي تنبذ العنف وتتمسك بالمقاومة السلمية.

وأفادت وكالة فرانس برس، نقلاً عن مسؤول أمريكي ، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيلتقي مع الرئيس الفلسطيني عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الجمعة في عمان.