بيان عاجل من قطر بشأن زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى الدوحة

أفادت وكالة الأنباء القطرية "كونا"، بأن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، سيستقبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته إلى الدوحة اليوم.

تأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى مصر ضمن الزيارة التي يقوم بها إلى المنطقة والتي تشمل الاحتلال الإسرائيلي والأردن ومصر والإمارات والسعودية وقطر.

من جانبه، قال ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث بسام وزارة الخارجية القطرية، إن الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، سيجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي اليوم.

وأوضح الأنصاري، أن الجانبين سيستعرضان علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بجانب مناقشة آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، وسبل تخفيض التصعيد وحماية المدنيين.