بسبب طوفان الأقصى | وزير الخارجية الأمريكي يزور قطر

يعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التوجه غدا الجمعة إلى قطر في إطار جولته بمنطقة الشرق الأوسط بشأن الأزمة التي اندلعت يوم السبت الماضي، بعدما أطلقت المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن بلينكن يعتزم مناقشة الجهود القطرية الأمريكية للوساطة وللإفراج عن الأسرى لدى حركة حماس في قطاع غزة.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس إلى تل أبيب والتقى عدد من المسئولين الإسرائيليين، معلنا دعمه الواضح للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمستمر منذ السبت الماضي.

ويعاني قطاع غزة لليوم السادس على التوالي جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ السبت الماضي، وقطعت سلطات الاحتلال الكهرباء والوقود والمياه والاتصالات عن القطاع.

وجاء التعسف الإسرائيلي دا على العملية التي أطلقتها حركة حماس ضد الاحتلال والمسماة بـ"طوفان الأقصى" والتي قتل خلالها 1300 شخص.