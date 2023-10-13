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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد زيارة إسرائيل.. وزير الخارجية الأمريكي يلتقي الرئيس الفلسطيني في الأردن |تفاصيل

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني ووزير الخارجية الأمريكي

ألتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، بـ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة الأردنية عمان، خلال زيارة الأخير للمنطقة والتي شملت الاحتلال الإسرائيلي والأردن ومصر والإمارات والسعودية وقطر.

 

وأفادت وكالة فرانس برس، نقلاً عن مسؤول أمريكي ، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيلتقي مع الرئيس الفلسطيني عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الجمعة في عمان.

كما قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلتقي اليوم في العاصمة الأردنية عمان، العاهل الأدرني الملك عبد الله الثاني، في إطار الجهد المبذول على مدار الساعة من القيادة الفلسطينية لوقف هذه "الحرب" المدمرة، وفي إطار الجهد المشترك بين الأردن وفلسطين.

 

وأضاف الشيخ، في بيان صحفي صادر عن مكتبه، أن الرئيس الفلسطيني أبو مازن سيلتقي كذلك غدًا الجمعة في عمان، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

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بعد زيارة الاحتلال الإسرائيلي والأردن.. وزير الخارجية الأمريكي يلتقي الرئيس الفلسطيني

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