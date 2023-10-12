عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تسعى للتصعيد.. تصريحات عاجلة من وزير الخارجية الأمريكي بشأن حركة حماس

صدى البلد

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفى مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس تستخدم الفلسطينيين في غزة دروعا بشرية.

وأشار بلينكن إلى أن حركة المقاومة لا تعمل لصالح الفلسطينيين في غزة وتستولي على موارد القطاع. 


وأوضح بلينكن أن واشنطن تعمل مع دول المنطقة لحل الأزمة دون اتساع التصعيد ، كما رحب بتشكيل حكومة طوارئ إسرائيلية والقوة التي تعكسها.

وأعلن بلينكن عن قدوم المزيد من المساعدات في طريقها إلى إسرائيل، مضيفاً أن أمريكا تشعر بالصدمة تجاه الصور المرعبة القادمة من إسرائيل.

وختم بلينكن تصريحاته قائلاً إن ما قامت به حماس أمر مروع ومن أعمال الإرهاب واصفاً هجومها على تل أبيب بأنه مثل الذي قام به تنظيم داعش الإرهابي.

إسرائيلي احتلال الاسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال الإسرائيل أعمال الإرهاب الخارجية الأمريكي التصعيد الفلسطينية المقاومة الفلسطينية حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

حدث في الأهلي| الخطيب يعتذر.. بيراميدز يصدم "الأحمر".. ونجم شاب يوقع عقد احتراف

سوريا.. الجيش الإسرائيلي يشن هجوما خطيرا على مطار دمشق الدولي

500 جنيه خلال ساعات|تحرك سريع يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

البشائر خلال ساعات|تحرك عاجل من البنك المركزي والحكومة.. وهذه المفاجأة تنتظر المصريين

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

3 مؤامرات وأخبار زائفة.. القاهرة تتعرض لهجمة شرسة ..والسيسي يحذر

فضيحة.. البيت الأبيض يكذب تصريحات بايدن بشأن حماس

موضوعات متعلقة

نتنياهو يطالب العالم بمعاملة حماس كـ داعش ويصف هجومها على تل أبيب بالبربري

الخارجية الفلسطينية تدين قطع الاحتلال المياه والكهرباء عن المعتقلين في السجون

تركيا تعلن مصرع أحد مواطنيها جراء نزاع المقاومة الفلسطينية مع الاحتلال

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

مصر تنفي غلق معبر رفح في أي مرحلة منذ بداية الأزمة الراهنة

جيش الاحتلال يكشف أعداد الجنود القتلى والرهائن جراء المواجهة مع المقاومة الفلسطينية

سجون الاحتلال تقطع المياه والكهرباء عن المعتقلين الفلسطينيين

الاحتلال يقصف برجا سكنيا شمال غرب قطاع غزة

ترشيحاتنا

جزار المقطم في قبضة الأمن بعد تعديه علي زوجته بالضرب

هترجع ساعتك 60 دقيقة .. متى يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي ؟

بحضور رئيس مجلس الوزراء.. افتتاح أكبر أكاديمية اكتشاف مواهب في الشرق الأوسط

عاجل.. سوريا تعلن خروج مطاري دمشق وحلب من الخدمة بعد الضربة الإسرائيلية

بعد استبعاده من منتخب مصر.. مفاجأة بشأن إصابة إمام عاشور

لبحث القضية الفلسطينية .. وزير الخارجية يستقبل نظيره العراقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. الصداع مؤشر لأمراض خطيرة تعرف عليها

بدون بيض.. طريقة تحضير كيك الشكولاته الفاخرة

وصفات سحرية لتطويل الشعر

واقعة غريبة لفتاة تنجو من السرطان لتلقى مصرعها بطريقة مروعة.. اعرف التفاصيل

فيديو

بقت عروسة.. كيف أصبح شكل جنى مقداد طفلة طيور الجنة |فيديوجراف

1800 جنيه| تراجع في أسعار الذهب.. هل الوقت مناسب للبيع؟

محمد صلاح يتصدر التريند بسبب غزة| ماذا حدث؟!

لفة هدايا.. جدل على السوشيال ميديا بسبب فستان بشرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ