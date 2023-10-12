تسعى للتصعيد.. تصريحات عاجلة من وزير الخارجية الأمريكي بشأن حركة حماس

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفى مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس تستخدم الفلسطينيين في غزة دروعا بشرية.



وأشار بلينكن إلى أن حركة المقاومة لا تعمل لصالح الفلسطينيين في غزة وتستولي على موارد القطاع.



وأوضح بلينكن أن واشنطن تعمل مع دول المنطقة لحل الأزمة دون اتساع التصعيد ، كما رحب بتشكيل حكومة طوارئ إسرائيلية والقوة التي تعكسها.



وأعلن بلينكن عن قدوم المزيد من المساعدات في طريقها إلى إسرائيل، مضيفاً أن أمريكا تشعر بالصدمة تجاه الصور المرعبة القادمة من إسرائيل.



وختم بلينكن تصريحاته قائلاً إن ما قامت به حماس أمر مروع ومن أعمال الإرهاب واصفاً هجومها على تل أبيب بأنه مثل الذي قام به تنظيم داعش الإرهابي.