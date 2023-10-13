المصلون في الجامع الأزهر يهتفون عقب صلاة الجمعة: بالروح بالدم نفديك يا أقصى

تظاهر الآلاف من المصلين، عقب صلاة الجمعة اليوم، من الجامع الأزهر، في مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، تنديدا بانتهاكات الجيش الإسرائيلي.

وردد المصلون عقب صلاة الجمعة، من الجامع الأزهر، هتافات تأييدا لوقفة الشعب الفلسطيني، تجاه انتهاكات الجيش الإسرائيلي، وهتف المصلون (بالروح بالدم نفديك يا أقصى).

وخرج المصلون إلى صحن الجامع الأزهر، وأمام المسجد في الساحة الخارجية، رجالا ونساء، يرددون الهتافات ويرفعون علم فلسطين، دعما منه للوقفة الفلسطينية ضد هذا الاحتلال.

من جانبه، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن السماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة أمر ضروري.

ووفق قناة الميادين؛ فقد شدد الرئيس الفلسطيني علي رفضه تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة ونؤكد ضرورة الذهاب للحل السياسي وتنفيذ حل الدولتين.

ومن جانبه؛ أوضح الناطق العسكري باسم كتائب الأقصى أبو عبيدة ان العدو المرتعد الجبان هو أضعف وأجبن من أن يهجر شعبنا.

وقال أبو عبيدة أيضا: لا يزال في جعبتنا الكثير في الساعات والأيام القادمة.

كما دعا أبو عبيدة الشعب الفلسطيني للثبات وعدم الانصياع للتهديد الصهيوني؛ مؤكدا " الهجرة في قاموسنا غير وارد.



مظاهرات الجامع الأزهر

مظاهرات الجامع الأزهر

مظاهرات الجامع الأزهر

مظاهرات الجامع الأزهر