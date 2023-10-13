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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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في ليلة واحدة .. زلازل تضرب 5 دول حول العالم .. فيديو

مذيعة صدي البلد رينال
مذيعة صدي البلد رينال عويضة

قدمت مذيعة صدي البلد “رينال عويضة” تغطية إخبارية عن تفاصيل الهزات الأرضية تضرب 5 دول حول العالم، كيف حدث ذلك؟ وما هي هذه الدول؟ وماذا عن الضحايا؟ وهل هناك علاقة بين هذه الزلازل وتوقع العالم الهولندي فرانك هوجربيتس؟ ..التفاصيل 

ضربت 5 دول حول العالم خلال الساعات الأولى من اليوم الجمعة، هزات أرضية، تراوحت قوتها بين 2.2  و5.2 درجة على مقياس ريختر.

ولم تسفر هذه الزلازل عن وقوع ضحايا او أضرار، ومن الدول التي شهدت هزة أرضية صباح اليوم هي الولايات المتحدة الأمريكية بعدا ضرب البلاد زلزال بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر، وسط كاليفورنيا، عمقه 15 كيلومترًا، ووقعت بؤرته على مسافة 73 كيلومترا شرق مدينة ساليناس.

وأشار المركز الأوروبي لرصد الزلازل، إلى أن بؤرة وقعت كذلك على مسافة 40 كيلومترا بين الشرق والشمال الشرقي من سوليداد. 

وشهدت اليونان هزة أرضية بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر، جزيرة كريت الواقعة في البحر المتوسط، بعمق 10 كيلومترات، وعلى مسافة 295 كيلومترا جنوب شرق أثينا.

ووقعت بؤرة الهزة على مسافة 56 كيلومترا بين الشمال والشمال الشرقي من مدينة إيراكليو جنوب البلاد.

المنطقة الثالثة كانت على الحدود السورية التركية، ضربت هزة أرضية بقوة 2.7 درجة، على مسافة  مسافة 76 كيلومترا غرب حلب شمال سوريا.

وأشار الزلازل الأوروبي المتوسطي، إلى أن عمق الهزة بلغ 8  كيلومترات، وفي الفلبين ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة، جزيرة مندورو سابع أكبر جزيرة في البلاد بعمق 10 كيلومترات، على مسافة 13 كيلومترا غرب مقاطعة باتانجاس، كما وقعت البؤرة على مسافة 53 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة كالامبا.

وكانت خامس دولة تم ضربها اليوم بهزات أرضية، هي البرتغال، حيث ضربت هزة أرضية بقوة 2.2 درجة، جزر الأزور البرتغالية الواقعة على بعد حوالي 1000 ميل عن البر الرئيسي بعمق 7 كيلومترات، وعلى مسافة 1 كيلومتر بين الشمال والشمال الغربي من بلدية فيلاس، وفقا لما ذكره مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وكعادته يثير العالم الهولندي بتصريحاته الجدل بسبب توقعاته للزلازل، وقال هوجربيتس في تغريدته أنه  يمكن أن يؤدي التقارب الوثيق لهندسة الكواكب إلى حدوث نشاط زلزالي خلال الأيام القادمة حوالي 12-16 أكتوبر.

وأشار إلى أنه نظرا لهندسة الكواكب في الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر تقريبًا فمن المحتمل أن يكون ذلك الوقت حرجا، اعتمادًا على كلا من حالة القشرة الأرضية، ومستويات الضغط.

وذكر العالم الهولندي من قبل أن 4 اقترانات  لكواكب تذكره بشهر أغسطس 2021، حيث كان هناك 5 زلازل وصلت قوتها لـ 7 ريختر.

وذكر أنه يمكن رؤية مثل تلك الزلازل خاصة في الفترة الممتدة بين 12 إلى 16 أكتوبر، حيث سيكون الوقت الأكثر خطورة، وهذا يعتمد أيضا على حالة القشرة الأرضية والضغط.

وشدد هوجربيتس على أنه لا يمكن القيام بإنكار أن الغلاف الجوي يمكن أن يقوم بإعطائنا بعض الإشارات المسبقة لحدوث زلازل أقوى.

وأضاف أنه تم تأكيد ذلك في أواخر التسعينات وذلك من قبل العلماء التايوانيين الذين قاموا بفحص 140 هزة  وذلك بقوة 6 درجات وأقوى .

وشدد على أنه يجب أن يتوسع البحث الدولي في هذا المجال، لأنه يمكن أن يقوم بإنقاذ العديد من الأرواح.

وحذر هوجربيتس بحدوث زلزال في الفترة ما بين 9 لـ 12 أكتوبر، وبالفعل حدث زلزال في أفغانستان بقوة 6.3 ريختر.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال ضرب على عمق حوالي 10 كيلومترات، وأن مركزه يبعد حوالي 29 كيلومترا.

وفي توقع جديد، أعلن العالم الهولندي في فيديو له على يوتيوب، أنه من يوم 17 أكتوبر من المتوقع أن نشهد هندسة كواكب حرجة جدًا، فغدًا نشهد اقترانًا للشمس والزهرة وأورانوس، وهذا اقتران حاسم.

وأضاف أن يوم الثلاثاء سيكون هناك اقتران للزهرة وزحل والأرض، وكما يليه اقتران القمر مع الزهرة وزحل، وهذا الاقتران يشكل خطرا وسيجعل الأمور أكثر أهمية.

وكان قد حدث في اليابان منذ عدة أيام هزة أرضية أيضاً، توقع بها العالم الهولندي فرانك هرجربيتس، 
وحذر قبل الزلزال بساعات من إمكانية حدوث زلازل وموجات مد تسونامي في مناطق الفلبين واليابان وتايوان.

وصدقت توقعات العالم الهولندي بالفعل، حيث أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، يوم  الخميس ٥ أكتوبر بوقوع زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب مدينة أرخبيل إيزو في اليابان، محذرة من حدوث تسونامي.

وحسب الوكالة اليابانية، وقع الزلزال عند الساعة 11:00، بالقرب من جزيرة توريشيما جنوب أرخبيل إيزو اليابانية، بينما وقعت الهزة الأرضية على عمق 10 كيلومترات. 

هوجربيتس رينال عويضة الهزات الأرضية الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس

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