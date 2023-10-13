فريق ناشئي زد 2009 يفوز على 6 أكتوبر ببطولة دوري منطقة الجيزة

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2009، بقيادة شادي هشام، على فريق 6 أكتوبر، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، اليوم الجمعة، في المجموعة الرابعة، ضمن الجولة الثالثة ببطولة دوري منطقة الجيزة.

أحرز هدف الفوز لفريق زد اللاعب محمد السيد مصطفى ، وحرص علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد ، على توجيه الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني علي الأداء والفوز اليوم.

الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق :

مدير فني ك/ دكتور شادى هشام

مدرب عام ك/ احمد على

مدرب ك/ عمر ابوالسعود

مدرب حراس ك/ محمد ابراهيم

إداري ك/ احمد هندى

مدرب أحمال ك/ محمد عبدالجواد "زيكا"

تحليل فني ك/ ايهاب الدجوي

دكتور عظام د/ مينا لطيف

اخصائي د/ محمود عاصم الهوارى

مساعد ملعب شهاب احمد