فريق ناشئي زد 2009 يفوز على 6 أكتوبر ببطولة دوري منطقة الجيزة

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2009، بقيادة شادي هشام، على فريق 6 أكتوبر، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، اليوم الجمعة، في المجموعة الرابعة، ضمن الجولة الثالثة ببطولة دوري منطقة الجيزة.
أحرز هدف الفوز لفريق زد اللاعب محمد السيد مصطفى ، وحرص علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد ، على توجيه الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني علي الأداء والفوز اليوم.
الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق :
مدير فني ك/ دكتور شادى هشام
مدرب عام ك/ احمد على
مدرب ك/ عمر ابوالسعود
مدرب حراس ك/ محمد ابراهيم
إداري ك/ احمد هندى
مدرب أحمال ك/ محمد عبدالجواد "زيكا"
تحليل فني ك/ ايهاب الدجوي
دكتور عظام د/ مينا لطيف
اخصائي د/ محمود عاصم الهوارى
مساعد ملعب شهاب احمد