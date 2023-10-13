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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فريق ناشئي زد 2009 يفوز على 6 أكتوبر ببطولة دوري منطقة الجيزة

صدى البلد

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2009، بقيادة شادي هشام، على فريق 6 أكتوبر، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، اليوم الجمعة، في المجموعة الرابعة، ضمن الجولة الثالثة ببطولة دوري منطقة الجيزة.

أحرز هدف الفوز لفريق زد اللاعب محمد السيد مصطفى ، وحرص علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد ، على توجيه الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني علي الأداء والفوز اليوم.

الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق :
مدير فني ك/ دكتور شادى هشام 
مدرب عام ك/ احمد على
مدرب ك/ عمر ابوالسعود 
مدرب حراس ك/ محمد ابراهيم 
إداري ك/ احمد هندى 
مدرب أحمال ك/ محمد عبدالجواد "زيكا"
تحليل فني ك/ ايهاب الدجوي
دكتور عظام د/ مينا لطيف
اخصائي د/ محمود عاصم الهوارى 
مساعد ملعب شهاب احمد

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