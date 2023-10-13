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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حملة السيسي الانتخابية : فلسطين جزء من الأمن القومي المصري

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، المتحدث باسم حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وكمواطنين مصريين محبين للإخوة في فلسطين والشعب الفلسطيني، "نحن علينا واجب إنساني، وعربي وقومي، وواجب مصري تجاه الشعب الفلسطيني، فلسطين جزء من الأمن القومي المصري". 

المستشار محمود فوزي: نقدم كل الدعم لفلسطين 

وأضاف "فوزي"، خلال تصريحات نُقلت من خلال قناة "ten": "نقدم كل الدعم لفلسطين، ونشجع كل إخواتنا وأسرنا للتبرع بالدم للتعبير عن التضامن الأكيد والصلب من الشعب المصري للشعب الفلسطيني".

السيسي عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزى الشعب الفلسطيني فلسطين

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