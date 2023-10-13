شباب الأقصر يتبرعون بالدم دعمًا للأشقاء الفلسطينيين .. فيديو وصور

قدم "صدى البلد" بثا مباشرا لانطلاق حملة التبرع بالدم داخل محافظة الأقصر بمنطقة مركز اسنا جنوب المحافظة، والذي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتبرع بالدم لانقاذ حياة الاشقاء من الفلسطينيين الذين يتعرضون للهجوم الإسرائيلي .

وشهدت المبادرة اقبال ملحوظ من المواطنين بمركز اسنا مؤكدين دعمهم مع الشعب الفلسطيني.

وشارك المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، في حملة التبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني في ميدان صلاح الدين بوسط مدينة الأقصر.

وأكد المستشار مصطفي الهم ، محافظ الأقصر ، أن التبرع بالدم واجب علي كل مواطن قادر علي التبرع مؤكدا دعم مصر قيادة وشعبا للإخوة في فلسطين ضد ما يتعرضون له من عدوان غاشم .



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