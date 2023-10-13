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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«صبحي» يعلن تفاصيل انطلاق مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية في نسخته الثالثة

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية في نسخته الثالثة، بجزيرة الجفتون بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، والذى تنظمه الوزارة بمشاركة ١٥ ألف من ١٠٠ جنسية مختلفة.

 

في كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أن مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية يأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية نحو تكثيف مختلف الأنشطة والمشروعات والمبادرات الخاصة بالممارسة الرياضية وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة فضلا عن التعاون والتنسيق المستمر والشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.


وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بنشر ثقافة الرياضة في مصر، بالإضافة إلى تحفيز الشباب المصري على ممارسة الرياضة الأمر الذي يعود بالنفع على الصحة العامة لدي الشباب ورفع معدلات اللياقة البدنية لدي جميع أفراد الأسرة.


وعبر الدكتور أشرف صبحي عن شكره للشركات المختلفة باعتبارهم شركاء النجاح، مثمنا على الجهود المبذولة من الشركات في تعاونها مع الوزارة، مشيرًا أن المهرجان بات يحظى بسمعة جيدة بعد النجاح الذي حدث في النسخة الأولي والثانية.


وأوضح الوزير أن رؤية وزارة الشباب والرياضة تهدف بشكل كبير إلى تعزيز قيمة الفعاليات والسياحة الرياضية داخل المجتمع، والترويج للمناطق السياحية المختلفة التي تتميز بها مصر من خلال إقامة الفعاليات الرياضية بها بمشاركة الشباب المصري ومختلف الوفود الأجنبية المتواجدة بمصر، فضلاً عن دور تلك الفعاليات في نشر الممارسة الرياضية لما لها من أدوار إيجابية عديدة على صحة الفرد.


يتضمن المهرجان 15 فعالية، ومنها “رياضة التحمل، رياضة القفز بالمظلات، رياضات محركات ودراجات نارية، رياضة السيارات، رياضات جوية، رياضات شاطئية، رياضات دراجات، رياضات مائية، رياضات العاب المضرب، رياضات جري، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات الأخرى”، وذلك تحت منافسات وأحداث بالأسماء التالية، وهي، Dahab Race ,galala challenge7،Egypt grate 5، Ot hurghadaride, Ocean man, Harley decision owner ride, Hurghada race, Sharm elshiekh half marathon, Moi - Tai festival, Motor bikes ride, Fly in Egypt, Elgouna half marathon, L'Tape Egypt - tour de France, Iron man. 

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