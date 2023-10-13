سعد الصغير يعزف بالربابة مع محمود شاكر في برنامجه .. اليوم

يحل اليوم الجمعة نجم الربابة محمود شاكر، ضيفا على برنامج سعد مولعها نار الذى يقدمه الفنان سعد الصغير في الساعة العاشرة مساء على قناة الشمس، وتحدث عن نشأته، وقدم عدة اغانى في الحلقة لأم كلثوم، كما دخل ابنه خلال الحلقة وقام بالرقص بالعصا، كما قام سعد بالعزف أيضا على الربابة، وتضمنت الحلقة فقرة طبية، كما تضمنت الحلقة حالة إنسانية.

ويستضيف سعد الصغير، خلال البرنامج فقرات إنسانية وتقديم المساعدات، وأعرب سعد الصغير، عن سعادته بتحقيق البرنامج نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، ويوعد جمهوره بتقديم عدد من المفاجآت خلال الحلقات والمواسم المقبلة.

أعمال سعد الصغير

وطرح سعد الصغير، مؤخرا أغنية شارع شريف كما طرح اغنية هنروح المولد 2 على كافة المنصات الالكترونية والمحطات الفضائية، وأغنية "يابت يلا"، وحققت نجاحا كبيرا من كلمات أحمد غريب وألحان زيزو فاروق وتوزيع زيزو فاروق وعصام إسماعيل.

وتم تصوير الأغنية فى دبى واستغرق فى تصويرها نحو يومين، ومن المقرر أن يصور عددا من أغانى الألبوم على طريقة الفيديو كليب، ومن أغانى سعد الصغير "أصحي .. فوق" و"هتجوز" " ويابت يلا" و"شكرا يا عم" ، و"ولعة" و"بسم الله" و"الليلة حلوه"، و "ادلع يا عريس" و"الحنطور" و"العنب"، و "عسل أبيض".

وكانت آخر أعمال سعد الصغير مسرحية "كازانوفا"، وهى من بطولة عمرو يوسف، حسن الرداد، نسرين طافش، ساندى على، وسعد الصغير وهالة فاخر وحمدى الميرغنى وبدرية طلبة وسليمان عيد، وياسر الطوبجى، ومحمد طلعت، والعرض من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.