برلمانية: كلمة الرئيس وضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني

أشادت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب الحرية المصرى، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية.

وقالت النائبة أمل سلامة، في تصريحات لها اليوم، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح وضعت المجتمع الدولى أمام مسئولياته بضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطينى، وحصوله على حقوقه المشروعة وفق مقررات الشرعية الدولية، وعدم الحيد بالقضية الفلسطينية إلى مسارات أخرى، مع ضرورة إخراج المدنيين والأطفال من دائرة الانتقام الغاشم، وتجنب العقاب الجماعى والحصار والتجويع والتهجير، وضرورة عدم تحمل الأبرياء تبعات الصراع العسكرى، وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطينى بشكل عاجل.



وأضافت أن مصر موقفها ثابت وراسخ من القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، حيث أكد الرئيس السيسى أن سعى مصر للسلام يحتم عليها ألا تترك الأشقاء فى فلسطين ، لكى يتوقف صراخ الأطفال ونحيب الأمهات وبكاء الأرامل، وعدم تدهور الأحوال الإنسانية والعودة فورا للمسار التفاوضي من أجل حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة، والتأكيد على أن مصر لن تتخلى عن أشقائها الفسطينيين.

وحذرت النائبة أمل سلامة من استغلال البعض تلك الأحداث لإثارة الفتنة والبلبلة ونشر الفوضى، مطالبة بضرورة التصدى بكل حسم للشائعات التى تهدد أمن واستقرار المجتمع، وأن ينتبه المصريون لخطورة الأوضاع فى الدول على حدودنا الشرقية والغربية والجنوبية، مشددة على ضرورة الحفاظ على خلف القيادة السياسية للحفاظ على أمن واستقرار الوطن ، ولكى تظل مصر فى صدارة الأمم وأن ينعم شعبها بحياة كريمة.