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رئيس التحرير
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ديني

أمين «البحوث الإسلامية» يهنئ الضويني بثقة الرئيس والإمام الأكبر وتجديد تعيينه وكيلًا للأزهر

صدى البلد

هنأ الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، فضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني - وكيل الأزهر الشريف، بثقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وصدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم: 449 لسنة 2023م والذي يتضمن تجديد تعيينه وكيلًا للأزهر الشريف، اعتبارًا من 15 من أكتوبر الجاري، وحتى بلوغه السن القانونية.

وأكد الأمين العام أن ما قدمه فضيلة وكيل الأزهر من جهود في إطار توجيهات من فضيلة الإمام الأكبر أسهمت بشكل كبير في دعم قطاعات الأزهر المختلفة والارتقاء بالعملية التعليمية والدعوي، سائلًا المولى -عز وجلّ- أن يعينه على هذه المهمة والمسئولية العظيمة، وأن يرزقه التوفيق والسداد في مسيرته لخدمة الأزهر وتحقيق رسالته.

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