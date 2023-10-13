الأوقاف: انعقاد مقرأة كبار القراء برواية ورش عن نافع المدني بمسجد الإمام الحسين

تعقد وزارة الأوقاف مقرأة كبار القراء برواية (ورش عن نافع المدني) بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة لأعلام القراء من دولة التلاوة المصرية غدًا السبت برئاسة أ.د عبد الكريم صالح، وعضوية كل من: القارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ أحمد تميم، والقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، والقارئ الشيخ فتحي خليف، والقارئ الشيخ كارم الحريري، والقارئ الشيخ يوسف حلاوة، والقارئ الشيخ ماهر الفرماوي، والقارئ الشيخ شريف عبد المنعم، والقارئ الشيخ محمود الصعيدي، والقارئ الشيخ عزت راشد، والقارئ الشيخ عيد أبو عشرة.



وستبدأ القراءة من أول سورة التوبة، وبإشراف الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

