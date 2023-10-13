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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

افتحوا لنا نروح مشي.. أحمد فهمي يعلق على أحداث القضية الفلسطينية

الفنان أحمد فهمي
الفنان أحمد فهمي

تفاعل الفنان أحمد فهمي على تفاقم الأحداث المتداولة فيما يخص القضية الفلسطينية ، من خلال منشور على حسابه الرسمي على موقع تويتر.

وعلق أحمد فهمي ، قائلاً: افتحولنا نروح حتى لو مشي #فلسطين_حرة.

 علاقة هنا الزاهد والكلبة زيزي

تحدث الفنان أحمد فهمى، عن علاقة زوجته هنا الزاهد والكلبة  زيزي، معلقًا: :" لسه ضراير هى وهنا الزاهد". 

وأضاف أحمد فهمى خلال حواره مع برنامج "سبوت لايت"،المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم شيرين سليمان، مرة خدت زيزى مع إعلان وصورت معايا فيه لكن كنت خايف عليها جدا". 

وتترك أحمد فهمي عن الحديث عن أعماله الفنية الفترة القادمة ، معلقًا: "هركز فى السينما وهبعد شوية عن السباق الرمضانى".

 

مسلسل سفاح الجيزة

ويذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي هو مسلسل سفاح الجيزة الذى عرض على منصة شاهد , خلال الفترة الماضية وهو مستوحي من أحداث حقيقة لسفاح يدعي  قذافي فراج تداول أخباره العديد من المصادر الإعلامية ووسائل الإعلام ، بينما اخذها القائمون على العمل مدخلا فقط مع بناء خطوط درامية جديدة علي  الحدث الاصلي.
وهو من بطولة أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، ميمي جمال، حنان يوسف، صلاح عبدالله، تأليف إنجي أبوالسعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري، ومن تأليف محمد صلاح العزب.

و في السينما كان آخر أعمال أحمد فهمي هو فيلم مستر إكس، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، حيث ضم عددا كبيرا من النجوم أبرزهم، هنا الزاهد، محمد أنور، باسم سمره، رحاب الجمل، بيومي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وإخراج أحمد عبد الوهاب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

 

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