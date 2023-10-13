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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أمين «البحوث الإسلامية» يبحث التعاون العلمي والدعوي مع مفتي كازاخستان

صدى البلد

التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد الشيخ نوريزباي حاج تاغانولي أوتبينوف المفتي العام لجمهورية كازاخستان على هامش مشاركته في فعاليات الجلسة التحضيرية لمؤتمر زعماء وقادة الأديان العالمية والتقليدية، والذي يعقده مركز نور سلطان نازاراباييف لتطوير الحوار بين الأديان والحضارات بمدينة نور سلطان.

ناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تفعيل التعاون العلمي والدعوي المشترك بين مجمع البحوث الإسلامية ومؤسسة الإفتاء بجمهورية كازاخستان.

وتضمن اللقاء زيارة المسجد الكبير والتعريف به وبما يضمه من أجنحة للتعليم وتحفيظ القرآن الكريم والتعريف بالتراث الكازاخي.

كما قدم الجانب الكازاخي عرضًا تفصيليًا عن التراث الإسلامي لديهم وكيف وصل الإسلام إلى بلادهم.

وشملت الجولة المشتركة أيضا، التعرف على جوانب من الأنشطة والجهود التي تقدمها المؤسسات الدينية والثقافية لديهم.

وخلال الجولة وجه الجانب الكازاخي  خالص الشكر لفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب – شيخ الأزهر علي ما يقدمه  خدمة للإسلام والمسلمين وما يبذله في سبيل نشر دواعم السلم والسلام بين الشعوب جميعًا.

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