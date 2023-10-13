جابر القرموطي يجري معايشة مع أهالي الغربية لأعمال موسم جني القطن| شاهد

التقى الإعلامي جابر القرموطي بعدد من الأهالي والعمال في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية؛ بمناسبة اليوم العالمي لموسم جني القطن.

وأجرى «جابر القرموطي» معايشة لأعمال موسم جني القطن مع أهالي الغربية، وسط حالة الفرح والسعادة على وجوه الأهالي لرصد موسم "الذهب الأبيض".

وقال «جابر القرموطي» إن جني محصول القطن بالغربية بدأ من قرية سامول وسط فرحة المزارعين، مشيرا إلى أن الفلاحين سعداء، فهذا يعتبر حدثا استثنائيا لهم بعد ارتفاع أسعار التوريد.

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