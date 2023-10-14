التعليم العالي: مد موعد تقديم طلبات التسجيل على بوابة المنح للطلاب الوافدين| تفاصيل

أعلنت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم مد موعد تقديم طلبات التسجيل على بوابة المنح EGYAID حتى 16 أكتوبر 2023.

وسبق أن أعلنت إدارة الوافدين، عن آليات تحويل دراسة الطلاب الوافدين من جامعات غير مصرية إلى مؤسسات التعليم العالي المصرية، وجاءت كالتالي:

1- يتقدم الطالب بالأوراق الآتية: كشف العلامات - المحتوى العلمي - أصل شهادة الثانوية - صورة جواز السفر.



2- يتم عمل المقاصة العلمية للمواد التي اجتازها الطالب بالخارج.



3- يقوم الطالب بسداد رسوم خدمة التقديم بالإضافة الى رسوم خدمة التحويل من الخارج.



4- يمكن تحويل ما يصل إلى 50٪ من الساعات الدراسية الرئيسية بحد اقصى من خطة الدراسة.



5- طلاب كليات الطب البشري المسجلين للدراسة في العامين الأول والثاني وكذلك الطلاب الذين لم ينهوا السنة الثالثة، سيتم إلحاقهم بالدراسة من بداية العام الدراسي الأول كطالب مستجد.



6- طلاب كليات الطب البشري الذين اجتازوا السنة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، سيتم إلحاقهم للدراسة من بداية السنة الثالثة.



7- الطلاب المحولين من الجامعات بمناطق النزاع، في حالة تعذر تقديمهم أصل المستندات أو صور مستندات موثقة عليه أن يرفق خطاب معتمد من وزارة التعليم العالي بدولة الطالب أو من سفارة دولته بجمهورية مصر العربية تفيد صحة البيانات الواردة بالأوراق المقدمة من الطالب دون ضرورة أداء اختبار تقييم المستوى الدراسي.