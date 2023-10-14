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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبرزها المشروبات الغازية.. 10 أطعمة تجنب تناولها إن كنت ترغب بإنقاص الوزن

10 أطعمة تجنب تناولها
10 أطعمة تجنب تناولها إن كنت ترغب في إنقاص الوزن

إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن، فقد ترغب في تجنب بعض الأطعمة التي قد تكون عالية في السعرات الحرارية وتقلل من إمكانية تحقيق هدفك. ومع ذلك، يجب أن يتم التركيز على تحقيق توازن غذائي عام وأن تكون النظام الغذائي متنوعًا وصحيًا، إليك قائمة بـ 10 أطعمة يمكن تجنبها إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن وفقا لما نشره موقع هيلثي.

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1. الوجبات السريعة: تحتوي الوجبات السريعة عادة على سعرات حرارية عالية ودهون مشبعة وصوديوم مرتفع. قد تزيد استهلاكها من فرص زيادة الوزن وزيادة خطر الأمراض المزمنة.

2. المشروبات الغازية السكرية: تحتوي المشروبات الغازية السكرية على سعرات حرارية فارغة عالية وسكريات مضافة. يفضل استبدالها بالماء أو الشاي الأخضر غير المحلى.

3. المعجنات المصنوعة من الدقيق الأبيض: تحتوي المعجنات المصنوعة من الدقيق الأبيض على سعرات حرارية عالية وقليل من الألياف الغذائية. يفضل استبدالها بالخيارات الدقيق الكامل مثل الخبز الكامل والمعكرونة الكاملة.

4. المقبلات المقلية: تحتوي المقبلات المقلية على سعرات حرارية عالية ودهون مشبعة. يفضل استبدالها بالمقبلات المشوية أو المسلوقة.

5. الحلويات الغنية بالسكر: تحتوي الحلويات الغنية بالسكر على سعرات حرارية عالية وسكريات مضافة. يمكن استبدالها بالفواكه الطازجة أو الحلويات الصحية بنسبة سكر أقل.

6. المشروبات الكحولية: تحتوي المشروبات الكحولية على سعرات حرارية عالية ويمكن أن تزيد من الشهية وتقلل من قدرة الجسم على حرق الدهون. يفضل تقليل استهلاكها أو تجنبها تمامًا.

7. الوجبات الجاهزة والمعلبة: تحتوي الوجبات الجاهزة والمعلبة عادة على مستويات عالية من الصوديوم والسعرات الحرارية والدهون المضافة. يفضل تناول الطعام الطازج والمحضر في المنزل.

8. الوجبات العالية في الدهون المشبعة: يجب تقليل تناول الدهون المشبعة العالية التي توجد في اللحوم الحممن الإنتاج الحيواني مثل اللحم الدهني والسجق والنقانق. يفضل اختيار البروتينات النباتية مثل البقوليات والمكسرات والبذور.

9. المنتجات الحبيبية المصنعة: تحتوي المنتجات الحبيبية المصنعة مثل الفطائر الإفطار والحبوب المحلّاة على سكريات مضافة وسعرات حرارية عالية. يفضل اختيار الحبوب الكاملة ذات محتوى عالي من الألياف.

10. المقرمشات والوجبات الخفيفة غير الصحية: تحتوي المقرمشات والوجبات الخفيفة غير الصحية على سعرات حرارية عالية ودهون مشبعة وملح زائد. يمكن استبدالها بالوجبات الخفيفة الصحية مثل الفواكه المجففة أو الخضروات الطازجة مع الحمص.

تذكر أن الاعتدال والتنوع في النظام الغذائي هما المفتاح لتحقيق فقدان الوزن الصحي والمستدام. قبل إدخال أي تغييرات جذرية في نظامك الغذائي، ينصح بالتشاور مع أخصائي تغذية للحصول على توجيهات شخصية وملائمة لاحتياجاتك الفردية.

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