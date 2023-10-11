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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامات أولية تدل على سرطان الحلق.. انتبه

الحلق
الحلق

يعاني الكثير من الأشخاص بأعراض أولية تدل على الإصابة بالسرطان، ولكن لا ينتبهون أليها لذلك، من الجيد أن تكون على دراية بالعلامات الأولية التي يمكن أن تشير إلى سرطان الحلق. ومع ذلك، يجب ملاحظة أن وجود هذه العلامات لا يعني بالضرورة وجود سرطان الحلق، حيث يمكن أن ترتبط بأسباب أخرى غير سرطانية. 

إذا لاحظت أي من هذه العلامات، يجب استشارة الطبيب لتقييم الحالة بشكل صحيح. وإليك بعض العلامات الأولية التي يمكن أن تشير إلى سرطان الحلق بحسب ما نشره موقع هيلثي. 

1. التغير في الصوت: إذا لاحظت أي تغير في صوتك لفترة طويلة، مثل صوت مبحوح أو مختلف عن السابق، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة في الحلق، بما في ذلك سرطان الحلق.

2. الألم أو الضيق في الحلق: قد يشعر بعض الأشخاص بألم في الحلق أو صعوبة في البلع. إذا استمر الألم لفترة طويلة أو تفاقم، فقد يكون ذلك مؤشرًا على وجود تغيرات غير طبيعية.

3. تورم العقد الليمفاوية: إذا لاحظت تورمًا في العقد الليمفاوية الموجودة في منطقة العنق، فقد يكون هذا مؤشرًا على وجود تغيرات في الحلق.

4. الحمى المستمرة: إذا كانت لديك حمى مستمرة وغير مبررة، فقد تكون هناك مشكلة صحية، بما في ذلك سرطان الحلق.

5. فقدان الوزن غير المبرر: إذا كنت تفقد الوزن بشكل غير مبرر دون أي تغيير في نمط الحياة أو النظام الغذائي، فقد يكون هذا علامة غير طبيعية.

إذا لاحظت أي من هذه العلامات أو أي تغيرات غير طبيعية أخرى في الحلق، فمن الأفضل مراجعة الطبيب للتشخيص الدقيق والفحص اللازم.

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