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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة و الصحة| احذر تناول الثوم في تلك الحالات... ابعد عن 10 أطعمة لو كنت ترغب بإنقاص الوزن

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

رغم من فوائده لصحة القلب.. احذر تناول الثوم في تلك الحالات

الثوم يعتبر طعامًا صحيًا وله فوائد عديدة لصحة القلب والأوعية الدموية؛ وذلك بفضل مركباته النشطة، مثل الأليسين والسولفور، إلا أنه يجب أن تتخذ الحيطة عند تناول الثوم في بعض الحالات المحددة.

وفيما يلي نستعرض بعض الحالات التي ينبغي أن تأخذها في الاعتبار عند تناول الثوم، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

اللفت والسبانخ.. فوائد صحية واحذر من تناولهما في هذه الحالة

اللفت والسبانخ هما طعامان صحيان ومغذيان يحتويان على العديد من الفوائد الصحية. ومع ذلك، هناك بعض الحالات التي يجب أن تتخذ فيها الحيطة عند تناولهما. دعنا نلقي نظرة على الفوائد الصحية لكل منهما والحالات التي يجب أن تأخذها في الاعتبار، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

الإجهاد والأرق.. كيف تتعامل معهما؟

التعامل مع الإجهاد والأرق يتطلب مجموعة من الإجراءات والتغييرات في نمط الحياة، إليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في التعامل مع الإجهاد والأرق بحسب ما نشره موقع هيلثي.

أبرزها المشروبات الغازية.. 10 أطعمة تجنب تناولها إن كنت ترغب بإنقاص الوزن

إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن، فقد ترغب في تجنب بعض الأطعمة التي قد تكون عالية في السعرات الحرارية وتقلل من إمكانية تحقيق هدفك. ومع ذلك، يجب أن يتم التركيز على تحقيق توازن غذائي عام وأن تكون النظام الغذائي متنوعًا وصحيًا، إليك قائمة بـ 10 أطعمة يمكن تجنبها إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن وفقا لما نشره موقع هيلثي.

 

الثوم انقاص الوزن القلب

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نشرة المرأة و الصحة| احذر تناول الثوم في تلك الحالات... ابعد عن 10 أطعمة لو كنت ترغب بإنقاص الوزن

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نشرة المرأة و الصحة| احذر تناول الثوم في تلك الحالات... ابعد عن 10 أطعمة لو كنت ترغب بإنقاص الوزن

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