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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هرب.. قرار عاجل ضد سائق ميكروباص تسبب في وفاة طالب بمصر الجديدة

جثة
جثة

قررت نيابة مصر الجديدة الجزئية حبس قائد سيارة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بدهس طالب ووفاته.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وتكليف مصلحة الطب الشرعي بمناظرة جثة الطالب والتصريح بدفن الجثمان وتسليمه لذويه.

وكان قد ضبط رجال الأمن قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه بصدم طالب ووفاته بالقاهرة .

تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بوقوع حادث تصادم ومتوفى بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين أنه حال عبور طالب مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام الطريق إصطدمت به سيارة ميكروباص "مجهولة"، ولاذ قائدها بالفرار ، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته .

وبسؤال والد المتوفى (محامى - مقيم بذات العنوان) أيد ما سبق ، وإتهم قائد السيارة بالتسبب فى وفاة نجله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المشار إليها ، وقائدها مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، تم ضبطه والسيارة .
وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وعلل هروبه خوفاً من المسائلة القانونية وتبين عدم حمله ثمة تراخيص فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مصر الجديدة مصر مصلحة الطب الشرعي ميكروباص سيارة محامي مدينة نصر

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