كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

تحتفل اليوم قواتنا الجوية المصرية بعيدها الموافق ١٤ من أكتوبر ، تخليداً لانتصار مصر في معركة المنصورة الجوية ضمن معارك حرب أكتوبر ... صنفت تلك المعركة ضمن أكبر المعارك الجوية من حيث عدد الطائرات المشاركة ومن حيث المدة الزمنية التي كانت الأطول بعد الحرب العالمية الثانية حيث استغرقت ٥٣ دقيقة ... كان قائدها من الجانب المصري الرئيس الراحل محمد حسني مبارك ككقائد للقوات الجوية آنذاك.

نرى هذه الفترة في سماء القاهرة طائرات تحلق كأسراب في عروض عسكرية مبهجة ورائعة احتفالا بانتصارات أكتوبر ... بمجرد تحليق هذه الطائرات فوق سمائنا نشعر بالفخر والاعتزاز بأن لنا جيشا قويا وسلاح جوي قوي انتصر على العدو في معركة تاريخية أعاد فيها سلاح الجو المصري هيبته بعد هزيمة ١٩٦٧ .

ما يدعو للفخر بالنصر هو أن الطيار المصري أثبت أنه بطل ومقاتل من الدرجة الأولى في وقت كانت الطائرات الإسرائيلية أكثر تطورا من الطائرات المصرية ، حيث كانت من طراز فانتوم بينما كانت الطائرات المصرية من طراز ميج ٢١ .

ومع ذلك استطاع سلاح الجو المصري إسقاط ١٧ طائرة إسرائيلية عن طريق ٧ طائرات وهناك طيارين آخرين أخبروا بإسقاطهم لأكثر من طائرة ... وذلك بفضل روح العزيمة وقوة إرادة الطيار المصري الذي وضع النصر كهدف أمامه ووصل إليه .

وقد تم تطوير وتحديث أسطول القوات الجوية المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن استراتيجية تحديث منظومة تسليح الجيش المصري ورفع كفاءته القتالية.

كل الشكر والتقدير لقادة حرب أكتوبر وقادة وطيارين سلاح الجو المصري ... سيظل التاريخ يسطر هذه البطولات بحروف من نور عبر الأجيال ... حفظ الله مصر جيشاً وشعباً وقيادة ... مصر الآمنة رغم ما يحيط بها من أخطار على حدودها الإستراتيجية ، ستظل محروسة بعين الله التي لا تنام وبقوة جيشها الساهر على أمنها داخلياً وخارجياً وبتماسك شعبها يد واحده ضد أي إعتداء خارجي ... تحيا مصر ... تحيا مصر ... تحيا مصر