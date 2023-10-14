برلمانية: دمج المصريين بالخارج بخطط التنمية سيعزز من قيمة الاقتصاد المحلي

أشادت النائبة غادة عجمى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بحالة التواصل المستمرة بين وزارة الهجرة والمصريين بالخارج، في العديد من الملفات لعل أبرزها تفعيل دورهم في تحقيق التنمية للإقتصاد القومى.

وأضافت “ عجمى” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن اجتماع وزيرة الهجرة ووزير قطاع الأعمال مع مجموعة من المستثمرين المقيمين بالخارج، في إطار التعريف بالفرص الاستثمارية بمصر، يعد استجابة سريعة لمطالب النواب التي كانت تناشد بأهمية استغلال مدخراته واستثمارات أبناء الدولة المقيمين بالخارج بما يعود به النفع عليهم وعلي الدولة فى آن واحد.

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلي أن سعى وزيرة الهجرة في هذا الملف يعد إنجاز كبير في فترة توليها الوزارة، كما أن إشراك ودمج المصريين بخطط التنمية بالطبع سيسهم في الإرتقاء بمستوى الاستثمارات.

وعقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء مع المستثمرين المصريين بالخارج، عبر "فيديوكونفرانس" دعت إليه الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، كمتحدث رئيسي، للحديث عن فرص الاستثمار التي تطرحها الحكومة المصرية.

وذلك في اطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها الهجرة للمستثمرين المصريين في الخارج، للتعريف بفرص الاستثمار في مصر، واستعراض الناجح منها علي وجه الخصوص، بجانب الفرص العديدة المتاحة خلال المرحلة الحالية، تفعيلا لوثيقة سياسة ملكية الدولة وخطة تخارج الحكومة من عدد من المشروعات لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية والاستثمار في الدولة، لتكون لهم فرص متساوية مع مختلف المستثمرين حول العالم للاستفادة من المطروح من مشروعات ناجحة. حيث جاء الاجتماع الاول في هذه السلسة مع السيد ايمن سليمان الامين التنفيذي للصندوق السيادي في مصر.



من جانبها، أكدت السفيرة سها جندي أن القيادة السياسية تولي بالغ اهتمامها بتهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بنية الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لدعم الاقتصاد الوطني، وإدماج المصريين بالخارج في خطط التنمية المستدامة 2030.