مذيعة مصرية تنهار بالبكاء على الهواء بسبب مشاهد الأطفال والضحايا في غزة

دخلت الإعلامية هدير أبو زيد، مذيعة القناة الأولى، في حالة بكاء على الهواء، وذلك أثناء عرض مشاهد لما يحدث في قطاع غزة.



وقالت هدير أبو زيد، إن المشاهد صعبة، وأن عدد الضحايا و المصابين في تزايد، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية.

وأضافت: "الجميع متأثر بما يحدث في كل فلسطيني، وقلوبنا مع كل فلسطيني فقد أهله، والوضع خطير وغير مسبوق".



وأوضح أن ما يحدث في غزة يؤكد أن الوضع كارثي، وهناك أكثر من مليون مواطن في غزة مطالب بترك بيته.

وبكت هدير، بعد عرض صور لـ أطفال وأسر فقدوا حياتهم في غزة.