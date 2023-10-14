عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المشاهد مرعبة.. أحمد حلمي يعلق على الأحداث في غزة

صدى البلد

علق الفنان أحمد حلمي، على الأوضاع المحزنة في غزة، عبر حسابه على منصة إكس تويتر سابقاً.

وكتب: "المشاهد في غزة مرعبة ‏أطفال بالمئات اتقتلوا وأصيبوا بحروق وجروح وفقدوا أطراف. ‏أمهات وآباء مكلومين وأطفال مات إخوتهم وأهاليهم قدامهم، واتهدمت بيوتهم فوقهم ‏مافيش أمان، ما فيش غذاء، ومافيش مياه، ولا أدوية ولا وقود ولا كهرباء لكن في حق ليهم في الحياة وحق علينا نساعدهم”. 

واستهدف طيران الاحتلال سوق مخيم النصيرات قبل قليل في استمرار لاستهدافه المدنيين.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن طائرات حربية للاحتلال الإسرائيلي واصلت قصفها منذ قليل على المناطق الوسطى والشمالية من قطاع غزة. 

يأتي ذلك ضمن حالة العدوان وحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة بزعم تدمير حماس.

وقام  طيران الاحتلال بقصف منزل وسط خان يونس، وقبلها قامت طائرات الاحتلال الحربية باستهداف منزل في منطقة الفاخورة بمعسكر جباليا.

احتلال الاسرائيلي أطفال أحمد حلمى الفنان أحمد حلمى طائرات الاحتلال فلسطين وسائل إعلام فلسطينية قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

تحذير عاجل من عمرو أديب لفخر العرب محمد صلاح بسبب فلسطين

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

7 سلع أساسية في متناول يدك| قائمة الأسعار الكاملة بعد التخفيض

لاعب الزمالك وزواج عرفي|قرار جديد من محكمة الأسرة في دعوى إثبات نسب..اليوم

من بينها القاهرة|الأرصاد: أمطار تضرب تلك المحافظات خلال الساعات المقبلة

إسقاط طائرة إسرائيلية على متنها 50 جنديا من جيش الاحتلال في غلاف غزة| شاهد

سبب رفض كولر ضم عمر كمال عبد الواحد| شاهد

موضوعات متعلقة

سبب رفض كولر ضم عمر كمال عبد الواحد| شاهد

موجز السوشيال.. عمرو أديب يثير الجدل بتغريدة على إكس.. ومفاجأة باتحاد جدة لأحمد حجازي

أفشة يستعرض عضلاته في أحدث ظهور بالجيم

الجمعيات الخيرية تطلق حملات للتبرع بالدم لصالح الفلسطينيين في غزة ..فيديو وصور

مياه الجيزة تكرم فريق رفع الأثقال من ذوي الهمم المشارك ببطولة الشركات

عمرو أديب: أظن أننا نشهد أقرب مواجهة بين مصر وإسرائيل منذ 73

كلام في الهوا.. أحمد موسى يؤكد دعم مصر للأشقاء الفلسطينيين

رسمياً.. نجل سيد معوض يوقع للأهلي 4 سنوات

ترشيحاتنا

الأوضاع تشتعل| إعلان فلسطيني بشأن 40 ألف مقاتل.. وطلب أمريكي روسي لإسرائيل

5 خطوط ساخنة للحصول على خدمات الأحوال المدنية.. تفاصيل

طوفان الأقصي.. إسرائيل: مصرع 1400 شخص وإصابة الآلاف في هجوم المقاومة الفلسطينية

مفاجأة.. وكالة رويترز لم تتهم إسرائيل بقتل الصحفي عصام عبدالله حتى الآن

رد حاسم.. هل منع ليفربول لاعبيه من دعم القضية الفلسطينية؟

رئيس الوزراء يتفقد عدد من مشروعات بورسعيد الصناعية .. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل عاد فيروس كورونا.. 10 تطورات حديثة يجب معرفتها

7 سلع أساسية في متناول يدك| قائمة الأسعار الكاملة بعد التخفيض

زي ماكدونالدز| طريقة عمل هاش براون في البيت بمذاق لا يقاوم

نشرة المرأة و الصحة| احذر تناول الثوم في تلك الحالات... ابعد عن 10 أطعمة لو كنت ترغب بإنقاص الوزن

فيديو

كلمات ظهرت فجأة..علامات على شكل لفظ الجلالة على جســ.د سيدة

شاهد.. اخر فيديو للفلسطينى على نسمان قبل استشهاده فى غارة إسرائيلية

داخلها شباب.. إلقاء فتاة بملابس عارية وممزقة من سيارة| شاهد

كارول سماحة : ابنتي مسلمة وتذهب معي للكنيسة I فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ