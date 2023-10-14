اليوم..عودة برنامج "في المساء مع قصواء" على cbc في مواعيده السابقة بعد إجازة تطويره

اليوم عودة برنامج "قصواء الخلالي"

إبتداءً من اليوم؛ يعود برنامج "في المساء مع قصواء" على شاشة cbc، الساعة ٩ مساءً ، الذي تقدمه وتترأس تحريره الإعلامية والكاتبة "قصواء الخلالي"

حيث تحاور من جديد أكبر المتخصصين، وأبرز القامات، وتناقش أهم القضايا المحلية، والدولية، بالمتابعة والبحث والتحليل، في "توك شو" مسائي شامل كان يحظى بمتابعة كبيرة وتفاعل جماهيري واسع، مجددًا الاهتمام بالشأن السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، في شكل جديد، تتنوع ملفاته ومناقشاته بين كل ما يدعم قضايا صناعة الوعي، وبناء الإنسان ، ليعود البرنامج في مواعيده السابقة على الهواء مباشرة؛ من السبت إلى الثلاثاء، الساعة ٩ مساء، ولمدة ساعتين، وتكون الإعادة كذلك ٨ صباح اليوم التالي..