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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار السيراميك اليوم السبت 14-10-2023 في الأسواق

السيراميك - صوره
السيراميك - صوره ارشيفيه

يعرض بالسوق المصري أنواعًا مختلفة من السيراميك سواء على مستوى جودتها أو حجمها والشركات المنتجة.

كما يختلف سعر السيراميك على حسب جودتها سواء: الفرز الأول أو الثاني أو الثالث، والتي تشهد إقبالًا من المواطنين على حسب قدراتهم المالية والغرض من الاستخدام.

ويقدم موقع “ صدي البلد” تقريرا مفصلا حول اسعار السيراميك اليوم السبت 14 اكتوبر 2023

وجاءت أسعار السيراميك اليوم كالتالي:

- يتراوح سعر متر السيراميك فرز أول ما بين 70 - 135 جنيهًا.

- يتراوح سعر المتر الفرز الثاني ما بين 65 - 95 جنيهًا.

- يتراوح سعر المتر الفرز الثالث ما بين 60 - 95 جنيها.

- يتراوح سعر أرضيات الباركيه للمتر فرز أول ما بين 130 - 290 جنيهًا.

- يتراوح سعر متر الأرضيات العادي فرز أول ما بين 65 - 110 جنيهات.

أسعار السيراميك اليوم الخميس 12-10-2023

أسعار السيراميك اليوم الأربعاء 11-10-2023

أسعار السيراميك اليوم الثلاثاء 10-10-2023

أسعار السيراميك اليوم الثلاثاء 10-10-2023

 

 

 

صناعة السيراميك في مصر

وصناعه السيراميك من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة ويوجد 33 مصنع سيراميك تعمل بالسوق المصري وتبلغ الطاقة الإنتاجية نحو 240 مليون متر سنويًّا وتصل استثمارات القطاع إلى نحو 15 مليار جنيه وتصل نسبة المكون المحلي في صناعة السيراميك إلى 90% وترتفع تنافسية منتجات السيراميك المصرية بالسوقين المحلي والعالمي.

صادرات مصر من السيراميك

ويتم تصدير السيراميك حاليًّا لأسواق عدد كبير من الدول الأوروبية والعربية تتضمن إنجلترا وفرنسا وتركيا ولبنان والسعودية والأردن واليمن والإمارات وسوريا.  

 

سعر متر السيراميك فرز أول سعر المتر الفرز الثاني سعر المتر الفرز الثالث سعر أرضيات الباركيه سعر متر الأرضيات العادي

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