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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وجه بزيادة الحضانات.. وزير الصحة يتفقد مستشفى الجلاء لمتابعة الخدمات المقدمة للمرضى

وزير الصحة يتفقد
وزير الصحة يتفقد مستشفى الجلاء التعليمي

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، زيارة ميدانية مفاجئة، لمستشفى الجلاء التعليمي لأمراض النساء والولادة والأطفال، لتفقد سير العمل والوقوف على الخدمات المقدمة للسيدات والأطفال المترددين على المستشفى.

يأتي ذلك في إطار حرص الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، على الزيارات الميدانية المفاجئة دوريًا، لمتابعة العمل بالمنشآت الطبية على أرض الواقع، والوقوف على التحديات والمشكلات التي قد تعوق تقديم الخدمات الطبية بجودة وكفاءة، والعمل على حلها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد قسم الطوارئ بالمستشفى، وتابع حالات الدخول، والمدة الزمنية بين استقبال المريض وتلقيه الخدمة أو إحالته إلى أي من أقسام المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تفقد بنك الدم بالمستشفى للوقوف على مخزون أكياس فصائل الدم ومشتقاته، كما تفقد الوزير أقسام العيادات، والعناية المركزة سيدات، وعناية الأطفال، والمبتسرين، لمتابعة الخدمات المقدمة للسيدات والأطفال المتواجدين بتلك الأقسام.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه بالتوسع في قسم الحضانات، حيث اطلع على إمكانية استغلال إحدى الغرف بالمستشفى لزيادة عدد الحضانات من 28 إلى 40 حضانة، نظرًا للتردد العالي على المستشفى وتخصصه في النساء والولادة.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير اطلع على أعمال التطوير الجارية بمبنى العلاج الاقتصادي بالمستشفى، موجهًا بتشكيل لجنة فنية للاطلاع على احتياجات مبنى العلاج المجاني من تطوير وتحديث.

ونوه «عبدالغفار» بأن الوزير شدد على أهمية تنسيق الموقع العام ومداخل المستشفى، بالتعاون مع الجهات المعنية في محافظة القاهرة، لتيسير دخول المرضى، حيث يعاني المستشفى من الزحام وصعوبة تحرك المترددين على المستشفى.

وزير الصحة يتفقد مستشفى الجلاء التعليمي للوقوف على الخدمات المقدمة للمرضى
وزير الصحة يتفقد مستشفى الجلاء التعليمي للوقوف على الخدمات المقدمة للمرضى
وزير الصحة يتفقد مستشفى الجلاء التعليمي للوقوف على الخدمات المقدمة للمرضى
وزير الصحة يتفقد مستشفى الجلاء التعليمي للوقوف على الخدمات المقدمة للمرضى
وزير الصحة يتفقد مستشفى الجلاء التعليمي للوقوف على الخدمات المقدمة للمرضى
وزير الصحة يتفقد مستشفى الجلاء التعليمي للوقوف على الخدمات المقدمة للمرضى
وزير الصحة يتفقد مستشفى الجلاء التعليمي للوقوف على الخدمات المقدمة للمرضى
وزير الصحة يتفقد مستشفى الجلاء التعليمي للوقوف على الخدمات المقدمة للمرضى
وزير الصحة يتفقد مستشفى الجلاء التعليمي للوقوف على الخدمات المقدمة للمرضى
وزير الصحة يتفقد مستشفى الجلاء التعليمي للوقوف على الخدمات المقدمة للمرضى
وزير الصحة يتفقد مستشفى الجلاء التعليمي للوقوف على الخدمات المقدمة للمرضى
وزير الصحة يتفقد مستشفى الجلاء التعليمي للوقوف على الخدمات المقدمة للمرضى
وزير الصحة يتفقد مستشفى الجلاء التعليمي للوقوف على الخدمات المقدمة للمرضى
وزير الصحة يتفقد مستشفى الجلاء التعليمي للوقوف على الخدمات المقدمة للمرضى

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