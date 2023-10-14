أدعية التوفيق والتيسير في الدراسة.. رددها والنتيجة مضمونة

أدعية التوفيق والتيسير في الدراسة، تعد الدراسة من الجوانب الحيوية في حياة الشخص، إذ تمثل المفتاح الأساسي للنجاح والتقدم في الحياة لكن قد تواجه الطلاب صعوبات في الدراسة، سواء كانت في التركيز، أو في فهم المواد الدراسية، أو في تنظيم وقتهم بشكل فعال. ولحسن الحظ، هناك العديد من الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحقيق التوفيق في الدراسة منها أدعية التوفيق والتيسير في الدراسة والحرص على بدء المذاكرة بتلاوة آيات من كتاب الله بالإضافة إلى خطوات معينة لتحقيق التوفيق في الدراسة، مثل تخصيص وقت محدد للدراسة، وتحديد الأهداف الدراسية، وتطوير مهارات القراءة السريعة والمذاكرة الفعالة. كما يمكن للطالب أن يستشير معلميه وزملائه في الدراسة للحصول على النصائح والتوجيه اللازمين لتحقيق التوفيق في الدراسة.



والتوفيق والتيسير في الدراسة يعتمد على الجهود الفردية والاعتماد على الله في كل ما نقوم به بسم الله، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، وأنت أرحم الراحمين.

اللهم يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه اجمع علي ضالتي، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

رب ادخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا، رب اشرح لي صدري، ويسّر لي أمري واحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي، بسم الله الفتاح، اللهمّ لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن متى شئت سهلًا، يا أرحم الراحمين.

اللهم رضني بما قضيت لي وعافني فيما أبقيت حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، اللهم إنا نسألك عملًا بارًا، ورزقًا دارًا، وعيشًا قارًا، اللهم اقذف في قلبي رجاءك، واقطع رجائي عن من سواك حتى لا أرجو أحدًا غيرك.

اللهم نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضا والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء والإجابة اللهم أرزقنا نورا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمـل، اللهم قنا شر الإنس والجان، اللهم إنا نسألك فرجا قريبا، وصبرا جميلا، وصفحا جميلا وشكرا كثيـرا، وذكرا طويلا ، ورزقا وفيرا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم يا جامع الناس إلى يومٍ لا ريب فيه رد إلي حاجتي وأنت أرحم الراحمين، اللهم افتح علينا بسيدنا محمد ما أُغلِق علينا، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.

دعاء التوفيق والتيسير في الحياة

دعاء التوفيق والتيسير في الحياة، يستحب هذا الدعاء في العديد من المناسبات، سواء كانت شخصية أو اجتماعية، ويهدف هذا الدعاء إلى طلب النجاح والتوفيق في جميع الأمور التي تواجهنا في الحياة، سواء كانت دراسية، عملية، أو شخصية.

ويمكن للمسلم أن يدعو الله بأن يتمكن من النجاح في عمله، وأن يتم توفير الدعم اللازم له لتحقيق أهدافه بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام هذا الدعاء لتحقيق الراحة النفسية، والتغلب على المشاكل الشخصية والعاطفية التي تواجه الإنسان خاصة وأن دعاء التوفيق والتيسير في الحياة هو أسلوب الاتصال الذي يسمح للإنسان بالتواصل مع الله، وطلب النجاح والتوفيق في جميع المجالات ومن المهم الاعتناء بصلاتنا وعبادتنا لله، والاعتماد عليه في كل شيء نقوم به، وطلب مساعدته لتحقيق أهدافنا وتجاوز المصاعب.

ويمكن للإنسان أن يدعو الله باستمرار ليتلقى القوة والتوجيه اللازمين لتحقيق أهدافه، وينبغي لنا دائماً أن نثق بأن الله هو الذي يحرك الأمور في الحياة، وأنه سيوفر لنا الدعم الكافي لتحقيق النجاح.

دعاء التوفيق والتيسير هو دعاء مهم جداً في الحياة ومن المهم أيضاً أن نتذكر أن النجاح الحقيقي لا يأتي إلا بالتوكل على الله، والاعتماد عليه في كل شيء.

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي التَّوْفِيقَ وَالسَّدَادَ في كُلِّ أَمْرٍ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا.

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي النَّجَاحَ وَالْتَّفْوِيضَ في كُلِّ مَا أَسْعَى لَهُ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي مِنْ كُلِّ بُلْوَى عَافِيَةً، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي مِنَ الْخَيْرِ نَصِيبًا، وَمِنَ الشَّرِّ عَافِيَةً.

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الصَّحَّةَ وَالْعَافِيَةَ، وَاجْعَلْ لِي مِنَ السَّعَادَةِ نَصِيبًا.

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الْهِدَايَةَ وَالتَّوْفِيقَ لِطَاعَتِكَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُقَرَّبِينَ إِلَيْكَ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي مِنَ الرِّزْقِ وَالْمَالِ مَا يَكْفِينِي، وَمِنَ الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ مَا يُغْنِينِي.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي مِنَ النَّصِيبِ الْوَفِيرِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الصَّابِرِينَ، وَالْمُتَوَكِّلِينَ، وَالْمُؤْمِنِينَ بِقَضَائِكَ وَقَدَرِكَ.

دعاء النجاح

اللهـم اشـرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل العـقدة مــن لسـاني ليفقه قــولي, باسم الله الفتاح اللهم لا سهل إلا ماجعلته سهلا يا أرحم الراحميـن.



اللـهم صل على محمد و آل محـمد لا إله إلا الله الحليم الكريم .

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن سهلاً إذا شئت.

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته .

لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اني مسني الضر وأنت ارحم الراحمين.

اللهم يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين ضالّتي.

اللهم إنى توكلت عليك وسلمت امري اليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم لا سهل إلا ما قد جعلته سهلا ، اللهم اجعل الصعب لي سهلا، اللهم ذكرني منه مانسيت ولا حول ولا قوة الا بالله.

اللهم من اعتز بك فلن يذل ومن اهتدى بك فلن يضل ومن استكثر بك فلن يقل ومن استقوى بك فلن يضعف ومن استغنى بك فلن يفتقر ومن استنصر بك فلن يخذل ومن استعان بك فلن يغلب ومن توكل عليك فلن يخيب ومن جعلك ملاذه فلن يضيع ومن اعتصم بك فقد هدي إلى صراط مستقيم.



اللهم فكن لنا وليا ونصيرا وكن لنا معينا ومجيرا إنك كنت بنا بصيرا.

اللهم إني أستودعك ما قرأت و ما حفظت و ما تعلمت، فرده عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله و نعم الوكيل .

اللهمّ يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع عليّ ضالتي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله.اللهمّ إنّي أسألك خير المسألة، وخير الدعاء

-اللهم إنك تعلم أنني مُقبلٌ على امتحانٍ ثقيلٍ، فخفّف عنّي حِمله، وأعنّي على أدائه، واجعله هيّناً ليّناً كما أرجو وأُحبّ.

-يارب افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً. اللهم يا من قلت وقولك الحق “واتقوا الله ويعلمكم الله” اجعلني من عبادك المتقين وعلمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علماً وعملاً وفقهاً وإخلاصاً في الـدين.

اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، و أسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.



أقوى دعاء للنجاح في الامتحان

الدعاء هو العبادة وهو أيسر الطرق لأن تكون في معية الله تبارك وتعالى وموفقاً بعد أن أديت ما عليك من واجبات وقمت بمذاكرة دروسك على الوجه الأكمل والأتم وما تقوم به من بذل الجهد لحل الامتحان على الوجه الذي يجعل لك أعلى الدرجات والاقتراب من الدرجات النهائية والتفوق، حيث هناك أدعية من القرآن والسنة تعينك على تقليل التوتر، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- علمنا أن ندعو الله تعالى ونذكره في كل أمور حياتنا، قال - تعالى-: « الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»، ( سورة الرعد: الآية 28).

ويستحب للطلاب عند الخروج من المنزل والتوجه إلى الامتحان أن يقول دعاء الامتحان والأدعية المستحبة ومنها دعاء الخروج من المنزل : «بسم اللَّهِ، توكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذُ بِكَ أنْ أَضِلَّ أو أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أوْ أُزلَّ، أوْ أظلِمَ أوْ أُظلَم، أوْ أَجْهَلَ أو يُجهَلَ عَلَيَّ».

كما يستحب لكل طالب أن يردد دعاء الامتحان الصعب، فيقول سائلاً المولى تبارك وتعالى قبول الدعاء : «ربّ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الفتّاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا أرحم الراحمين.. اللهم افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين».

ومن أقوى الأدعية للنجاح والتوفيق ما يلي:

1- بسم الله، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، وأنت أرحم الراحمين.

2- اللهم يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه اجمع علي ضالتي، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

3- رب ادخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا، رب اشرح لي صدري، ويسّر لي أمري واحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي، بسم الله الفتاح، اللهمّ لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن متى شئت سهلًا، يا أرحم الراحمين.

4- اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.