تحويلات مرورية لاستكمال محور 3 يوليو امتداد حسب الله الكفراوى بالقاهرة

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع إستكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمحور 3 يوليو إمتداد حسب الله الكفراوى .

مما يستلزم الغلق الكلى لشارع كوبرى شمال طره بالإتجاهين بدءً من الأوتوستراد وتحويل حركة المرور إتجاه شارع معهد الأمناء .

على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً فقط إبتداءً من الساعة 12 صباحاً حتى 6 صباحاً وذلك من اليوم السبت الموافق 14 حتى 18/10/2023.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.