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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحويلات مرورية لاستكمال محور 3 يوليو امتداد حسب الله الكفراوى بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع إستكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمحور 3 يوليو إمتداد حسب الله الكفراوى .

مما يستلزم الغلق الكلى لشارع كوبرى شمال طره بالإتجاهين بدءً من الأوتوستراد وتحويل حركة المرور إتجاه شارع معهد الأمناء .

على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً فقط إبتداءً من الساعة 12 صباحاً حتى 6 صباحاً وذلك من اليوم السبت الموافق 14 حتى 18/10/2023.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

تحويلات مرورية حسب الله الكفراوي مرور القاهرة مرور

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