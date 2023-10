تشترى سامسونج Galaxy S23 Plus ولا آيفون 15 بلس.. مقارنة توضح الفارق

في عالم الهواتف، تشتهر شركتا سامسونج وآبل بإنتاج أجهزة عالية الجودة مبتكرة ومميزة، ولا يعد هاتف Galaxy S23 Plus و آيفون 15 بلس استثناءً، حيث يعكس كل منهما قمة التقدم التكنولوجي وفلسفات التصميم العصري للعلامات التجارية الخاصة بهما، لذلك سوف نستعرض مقارنة متعمقة بين هذين الطرازين الرئيسيين، واستكشاف الجوانب المختلفة بينهم مثل التصميم والشاشة والأداء وإمكانيات الكاميرا والمزيد، لمساعدة المشترين على تقييم خياراتهم بفعالية.

التصميم:

من حيث التصميم، يظهر كل من هاتف سامسونج Galaxy S23 Plus و آيفون 15 بلس، بتصميم أنيق وهيكل ذا جودة متميزة، ويأتي هاتف Galaxy S23 Plus، بأبعاد تبلغ 157.8 × 76.2 × 7.6 مليمتر، ويزن حوالى 196 جراما، فهو أصغر حجما وأخف وزنا من هاتف آيفون 15 بلس، الذي تبلغ أبعاده 160.9 × 77.8 × 7.8 مليمتر ويزن 201 جراما.

ويتميز هاتف Galaxy S23 Plus بمظهر جمالي أنيق وعصري، ويتميز بخطوط أنيقة وشكل نهائي عصري جذاب، مما يعكس التزام سامسونج بالجمع بين الأداء الوظيفي والأناقة، ومن ناحية أخرى، يواصل آيفون 15 بلس إرث شركة آبل من التصميم البسيط والمتطور، الذي يتميز بمزيج متناغم من الزجاج والفولاذ المقاوم للصدأ، مما يرمز إلى المتانة والرفاهية.

كلا الجهازين حاصلان على تصنيف IP68، مما يضمن مقاومة الماء والغبار، مما يوفر للمستخدمين الاستخدام الآمن في ظل الظروف البيئية المختلفة، تعتبر هذه الميزة مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين يعيشون أسلوب حياة نشط، مما يضمن طول عمر الجهاز وموثوقيته.

الشاشة:

بالانتقال إلى الشاشة، تم تجهيز هاتف سامسونج Galaxy S23 Plus بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X بقياس6.6 بوصة، تتميز بدقة 1080 × 2340 بكسل، والتي توفر للمستخدمين تجربة غامرة ومذهلة بصريا، سواء كانوا يشاهدون الأفلام أو يلعبون الألعاب أو يتصفحون الويب.

وفي المقابل، يتميز هاتف آيفون 15 بلس، بشاشة Super Retina XDR OLED يبلغ قياسها 6.7 بوصة بدقة أعلى تبلغ 1290 × 2796 بكسل، تضمن هذه الدقة الفائقة الحصول على صور واضحة ومفصلة ونابضة بالحياة.

كما تعمل تقنية True Tone من آبل على تحسين تجربة المشاهدة من خلال ضبط درجة حرارة لون الشاشة بناء على الإضاءة المحيطة، مما يقلل من إجهاد العين ويقدم المزيد من الألوان الطبيعية، قد يلبي الاختلاف في تقنيات العرض ودرجات الدقة بين النموذجين تفضيلات المستخدم المختلفة.

الأداء:

تم تصميم الطرازين لتقديم تجارب سلسة تقدمها مواصفات هواتف الفلاجشيب، يتم تشغيل هاتف Galaxy S23 Plus بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2 ثماني النواة، بسرعة 3.36 جيجاهرتز، مما يضمن تعدد المهام بسلاسة، وإطلاق سريع للتطبيقات، وتجارب ألعاب مثالية.

وعلى العكس، يحتوي هاتف آيفون 15 بلس، على معالج آبل الجديد Apple A16 Bionic ثماني النواة، الذي يعمل بسرعة 3.46 جيجاهرتز، فهو يتعامل مع المهام اليومية والألعاب المعتدلة والإنتاجية العامة بسهولة، ويضمن تحسين آبل للأجهزة والبرامج إدارة فعالة للموارد، مما يوفر تجربة مستخدم سلسة وسريعة الاستجابة.

وفيما يتعلق بالبرمجيات، يعمل هاتف Galaxy S23 Plus بنظام التشغيل Android 13 مع واجهة One UI من سامسونج، مما يوفر واجهة قابلة للتخصيص وسهلة الاستخدام، مما يسمح للمستخدمين بتخصيص تجربتهم حسب رغبتهم، ويعمل هاتف آيفون 15 بلس بنظام التشغيل iOS 17، مما يوفر تجربة مستخدم سلسة وبديهية مميزة للنظام البيئي لشركة آبل.

الكاميرا:

في مجال التصوير الفوتوغرافي، تم تجهيز كل من هاتفي سامسونج Galaxy S23 Plus وآيفون 15 بلس، بأنظمة كاميرا متقدمة مصممة لالتقاط صور ومقاطع فيديو مذهلة وعالية الجودة، ويحتوي هاتف Galaxy S23 Plus على إعداد كاميرا ثلاثية، يتكون من مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبا بمستشعرات بدقة 10 ميجابكسل و12 ميجابكسل.

يتيح نظام الكاميرا متعدد الاستخدامات هذا للمستخدمين التقاط مجموعة واسعة من الصور، بدءًا من اللقطات المقربة التفصيلية وحتى المناظر الطبيعية الواسعة، بوضوح وحيوية.

من ناحية أخرى، يتميز هاتف آيفون 15 بلس، بإعداد كاميرا مزدوجة بدقة 48 + 12 ميجابكسل، قادرة على إنتاج صور حادة ونابضة بالحياة، فهو يقدم تجربة تصوير عالية الجودة، مع ميزات متقدمة مثل الوضع الليلي وDeep Fusion، مما يتيح للمستخدمين التقاط لقطات جميلة في ظروف الإضاءة المختلفة.

ويقدم كلا الجهازين مجموعة من ميزات وأوضاع التصوير الفوتوغرافي، مثل الوضع الرأسي والبانوراما والفيديو بالحركة البطيئة، مما يسمح للمستخدمين بإطلاق العنان لإبداعهم والتقاط الذكريات بطرق فريدة، يوفر Galaxy S23 Plus المزيد من التنوع، بينما يتفوق iPhone 15 Plus في معالجة الصور ودقة الألوان.

البطارية:

ويعد عمر البطارية أحد الاعتبارات الحاسمة للعديد من المستخدمين، وقد تم تصميم كلا الطرازين لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمستخدمين من حيث استهلاك الطاقة وسهولة الشحن، يضم هاتف Galaxy S23 Plus بطارية بسعة 4700 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات.

وبالمقارنة، يأتي هاتف iPhone 15 Plus مزودا ببطارية تبلغ سعتها 4383 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع واللاسلكي Qi بقدرة 15 وات، وعلى الرغم من أن سعة البطارية أصغر قليلاً، فإن تحسين الأجهزة والبرامج التي تقوم بها آبل يضمن استهلاكا فعالا للطاقة، مما يوفر للمستخدمين عمر بطارية طويل الأمد.

السعر:

يباع هاتف سامسونج Galaxy S23 Plus في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 700 دولار (أي ما يعادل 21.616 جنيها مصريا)، بينما يبلغ سعر هاتف آيفون 15 بلس في الأسواق العالمية حوالى 930 دولار (أي ما يعادل 28.718 جنيها مصريا).

الخلاصة:

يجلب كلا الهاتفين مجموعة كبيرة من الميزات الإضافية المصممة لتحسين تجربة المستخدم، فهي تدعم اتصال الجيل الخامس 5G، وتوفر سرعات إنترنت سريعة وأداءً محسنا للشبكة، كما أنها توفر إمكانيات اختيارية لشريحتي اتصال SIM وeSIM، مما يوفر المرونة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى أرقام هواتف متعددة.

كلا الطرازين حاصلان على تصنيف IP68، مما يضمن مقاومة الماء والغبار، مما يضيف طبقة إضافية من الطمأنينة للمستخدمين الذين قد يواجهون ظروفا بيئية مختلفة، وتعتبر هذه الميزة مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين يعيشون أسلوب حياة نشط، مما يضمن طول عمر الجهاز وموثوقيته.

في الختام، يعد كل من سامسونج Galaxy S23 Plus وiPhone 15 Plus من الهواتف الذكية من الدرجة الأولى، حيث يتمتع كل منهما بمجموعة فريدة من الميزات والقدرات، وكلا الهاتفين يبرزان كنماذج مثالية في صناعة الهواتف الذكية، قد يجذب هاتف Galaxy S23 Plus أولئك الذين يقدرون التنوع والتخصيص ومجموعة واسعة من خيارات التصوير الفوتوغرافي، في حين قد يكون iPhone 15 Plus هو الخيار المفضل لأولئك الذين يعطون الأولوية لنظام بيئي متماسك وجودة بناء فائقة وشاشة دقيقة الألوان.