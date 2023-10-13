الهواتف المعجزة للمحترفين.. مقارنة بين iPhone 15 Pro Max وشاومي 13 ألترا

في عالم الهواتف الذكية الواسع، حيث يتلاقى الابتكار والتكنولوجيا، يتألق نجمان بشكل أكثر سطوعا هذا الموسم وهم: هاتف آبل iPhone 15 Pro Max وهاتف شاومي 13 Ultra من Xiaomi، كلا الجهازين ليسا مجرد هواتف ذكية؛ إنها روائع هندسية من حيث التصميم ومعجزة تقنية من حيث التكنولوجيا.

وبرعت شركة آبل، العلامة التجارية المرادفة للرفاهية والابتكار والنظام البيئي السلس على مر السنين، في تصميم iPhone 15 Pro Max، ونزويده بمعايير مختلفة في مجالات مقارنة بإصداراتها السابقة، بدءًا من التصميم وحتى إمكانيات الكاميرا، وعلى الجانب الآخر، تشتهر سلسلة Ultra من شاومي بتقديم ميزات عالية المستوى بأسعار تنافسية، وكانت بمثابة شهادة على التزام الشركة بتقديم ابتكارات مختلفة كليا عن المنافسين أي كانوا.

مقارنة بين iPhone 15 Pro Max وشاومي 13 ألترا

التصميم:



جهزت آبل هاتف iPhone 15 Pro Max بتصميم بسيط يحمل مزيجا من الأناقة والوظيفة، يضفي الجزء الخلفي الزجاجي، جنبًا إلى جنب مع الإطار المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، إحساسا متميزا، الجهاز أنحف قليلاً من سابقه، مما يجعله مريحا عند حمله.

بينما اتخذت شركة شاومي مع هاتف 13 Ultra نهجا جريئا في التصميم، يشعرك الجهاز بالقوة بفضل وزنه وأبعاده، يضفي الجزء الخلفي الزجاجي مع الإطار المعدني إحساسا بالفخامة، وهو تصميم فريد من نوعه.

13 Ultra من Xiaomi

الشاشة:

يتميز هاتف آيفون 15 برو ماكس، بشاشة من نوع Super Retina XDR OLED بقياس6.7 بوصة، مع دقة تصل إلى 1290 × 2796 بكسل، مما يمنحك متعة مشاهدة الصور والفيديوهات نابضة بالحياة، يضمن معدل التحديث 120 هرتز أن جميع المهام التي تقوم بها على الهاتف أو حتي لعب الألعاب ذات الرسومات المكثفة، يكون سلسا للغاية.

وبالمقارنة، يتميز هاتف شاومي 13 ألترا بشاشة من نوع AMOLED، بجودة عرض Quad HD +، يبلغ قياسها 6.73 بوصة، مع دقة تبلغ 1440 × 3200 بكسل، فهي متعة بصرية، كما يتمتع جهاز 13 Ultra أيضا بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة.

iPhone 15 Pro Max

الأداء:



يعمل جهاز iPhone 15 Pro Max بواسطة معالج آبل الجديد Apple A17 Pro سداسي النواة، بتردد 3.78 جيجاهرتز، مما يعد بأداء فائق السرعة، سواء كنت تقوم بمهام متعددة، أو تلعب لعبة ذات رسومات مكثفة، فإن الهاتف يتعامل معها بكل سهولة.

ويتم تشغيل هاتف Xiaomi 13 Ultra، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 2 ثماني النواة بسرعة 3.2 جيجا هرتز، ويقترن الهاتف بمعالج رسوميات فائق السرعة من نوع Adreno 740، كما تتميز واجهة MIUI من شاومي، المستندة إلى نظام التشغيل Android 13، بأنها غنية بالميزات، وتوفر للمستخدمين عددا كبيرا من خيارات التخصيص.

Xiaomi 13 Ultra

الذاكرة:

يأتي هاتف آيفون 15 برو ماكسي مقترنًا بذاكرة الوصول العشوائي رام تصل سعتها إلى 8 جيجابايت، والتي تأتي مقترنة مع خيارات ذاكرة تخزين داخلية مختلفة تصل إلى 1 تيرابايت، وبالمقارنة، يتميز هاتف Xiaomi 13 Ultra، بذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 16 جيجابايت، سواء كانت المهام المتعددة أو الألعاب أو أي مهمة كثيفة الاستخدام للموارد، فإن جهاز شاومي يتعامل معها دون عناء، والتي تأتي مقترنة مع خيارات ذاكرة تخزين داخلية مختلفة تصل إلى 1 تيرابايت .

iPhone 15 Pro Max

الكاميرا:



لطالما كانت أنظمة كاميرات آبل من بين الأفضل في الصناعة، لذا فأن هاتف يتميز iPhone 15 Pro Max بإعداد كاميرا رباعية، تضم مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وماسح ضوئي TOF 3D LiDAR، كما تضمن الكاميرات الأمامية المزدوجة بدقة 12 ميجابكسل، مع خاصية التعرف على الوجه ثلاثية الأبعاد، فتح القفل بشكل آمن والتقاط صور سيلفي مذهلة.

ولكن اتخذت شاومي نهجا جريئا مع نظام الكاميرا 13 Ultra، فهو يتميز بإعداد رباعي بدقة 50 ميجابكسل لكل عدسة، يعد الجهاز بصور مفصلة وحادة، يضمن برنامج الكاميرا، المليء بالميزات، أن يتمكن المستخدمون من تحقيق أقصى استفادة من هذا الجهاز، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، المثالية لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Xiaomi 13 Ultra

البطارية:



يضمن هاتف iPhone 15 Pro Max، بفضل الشحن السريع الجديد بقدرة 29 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات، أن يكون المستخدمون على اتصال دائما بفضل بطارية الجهاز بقوة 4441 وات في الساعة.

بينما يعد جهاز 13 Ultra ببطاريته التي تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة بالاستخدام الممتد، ويعد الشحن السريع بقدرة 90 وات سريعا بشكل لا يصدق، مما يضمن شحن الجهاز في وقت قصير.

iPhone 15 Pro Max

السعر

الاختيار بين iPhone 15 Pro Max الذي يباع في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 1200 دولار (أي ما يعادل 37 ألف جنيه مصري)، وشاومي 13 ألترا الذي يبلغ سعره في الصين حوالى 890 دولار (أي ما يعادل 27 ألف و500 جنيه مصري)، ليس بالأمر السهل. يعد كلا الجهازين، مع مجموعة كبيرة من الميزات، بتجربة مستخدم من الدرجة الأولى، كلا الجهازين سيثير إعجابك بمجموعة مزايا تتفوق فيها عن منافسة بإداء جبار يجعل كل هاتف متميزا في استخدامه، إن مستقبل الهواتف الذكية مثير، ومع وجود أجهزة مثل هذه الرائدة، فإن الإمكانات المتقدمة أصبح لا حدود لها.